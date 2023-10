Fake news & Bitcoin : voici comment une simple rumeur a bouleversé l'ensemble du marché

Hier après-midi, après avoir franchi la barre des 27 500 dollars, le cours du Bitcoin (BTC) s'enflamma jusqu'à atteindre les 30 000 dollars en moins de 15 minutes.

La raison : une fake news partagée sur le compte X de Cointelegraph, l'un des plus grands médias crypto anglophone, qui annonçait la validation de l'ETF Bitcoin de BlackRock par la SEC. Après 35 minutes, l'entreprise a modifié son post pour y ajouter du conditionnel (reportedly) avant de supprimer définitivement son tweet :

Le tweet de Cointelegraph, modifié une première fois puis supprimé

Dans un article publié cette nuit, l'entreprise se justifie de son erreur et raconte les dessous de cette fake news. Selon ses propos, tout serait parti d'une rumeur diffusée sur un canal Telegram dédié à son équipe de rédaction.

Après que l'un des membres du canal y publia la fausse nouvelle sur l'ETF Bitcoin spot, un employé de l'entreprise a relayé l'information sur le compte X officiel de Cointelegraph (comptant 1,9 million de followers) sans vérifier la source de l'information.

Capture d'écran du canal Telegram en question

La suite, nous la connaissons : le cours du Bitcoin s'est soudainement envolé vers la résistance des 30 000 dollars, avant de revenir à son niveau initial 40 minutes plus tard.

Pendant que Cointelegraph fait face aux nombreuses critiques de la communauté crypto, BlackRock a démenti officiellement l'information concernant la validation de son ETF Bitcoin spot.

Malgré ses excuses publiques sur Twitter, Cointelegraph est toujours dans l'œil du cyclone. En cause, certains investisseurs lui reprochent son manque de sérieux, pendant que d'autres internautes s'insurgent de l'influence qu'un seul média a pu avoir non seulement sur les marchés, mais aussi sur les autres médias et influenceurs du secteur qui ont relayé l'information sans que celle-ci ne soit sourcée.

We apologize for a tweet that led to the dissemination of inaccurate information regarding the Blackrock Bitcoin ETF.

An internal investigation is currently underway. We are committed to transparency and will share the findings of the investigation with the public once it is…

— Cointelegraph (@Cointelegraph) October 16, 2023