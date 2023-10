ETF Bitcoin : la SEC ne fait finalement pas appel contre Grayscale

Finalement, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a décidé de ne pas faire appel auprès de la cour fédérale concernant son litige avec Grayscale. Pour rappel, Grayscale a déposé une demande pour convertir son produit phare, le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), en un ETF Bitcoin au comptant.

Cette demande a été refusée par le régulateur américain, qui s'est lui-même fait rattraper par la Cour d'appel du District de Columbia au mois d'août dernier, lequel n'avait pas hésité à qualifier cette décision d'« d'arbitraire et capricieuse ». Une décision bien reçue par les investisseurs à l'époque, le cours du Bitcoin ayant grimpé de 5 % dans la foulée.

Aussi, la SEC avait la possibilité jusqu'à ce soir de faire appel contre la décision de la Cour, ce qu'elle n'a finalement pas fait. Que faut-il en déduire cependant ?

Et bien, le régulateur américain devrait logiquement entamer un dialogue avec Grayscale dans les 14 prochains jours afin de se prononcer à nouveau sur l'approbation ou le refus de l'ETF Bitcoin spot demandé par ce dernier selon James Seyffart, analyste pour Bloomberg spécialiste des ETF.

That's likely what we will find out in the next week (or two).

— James Seyffart (@JSeyff) October 13, 2023