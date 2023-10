France : Coinhouse se sépare d'une partie de ses effectifs

Coinhouse, acteur français de premier plan de l'investissement en crypto, a dû réduire une partie de ses effectifs en raison d'une baisse d'intérêt générale pour le Web3 et de conditions économiques incertaines. L'entreprise annonce se recentrer sur son domaine d'expertise historique, à savoir la sécurisation de l'investissement en crypto, laissant de côté d'autres aspects du Web3 qui ont perdu de leur attrait ces derniers mois.

Coinhouse contraint de se séparer d'une partie de son personnel

Dans un contexte marqué par une baisse d'intérêt pour le Web3 et une économie globale fragile qui entrave le développement du marché des cryptomonnaies, Coinhouse a choisi de recentrer ses activités sur son domaine d'expertise historique. Une décision qui a conduit la société française à réduire une partie de ses effectifs.

Coinhouse, actif à la fois dans les segments retail et institutionnel, a réévalué ses priorités en raison de la tendance générale du secteur. Certains volets du Web3, sur lesquels Coinhouse s'était récemment aventuré, ont perdu de leur attrait ces derniers mois, une observation partagée par les acteurs du marché et les agences spécialisées. Coinhouse a donc décidé de restreindre ces activités pour se concentrer sur son cœur de métier : l'accompagnement sécurisé dans l'investissement en crypto.

Dans cette optique, Coinhouse a pris la décision de réduire son effectif, une mesure qualifiée de « nécessaire » par Nicolas Louvet, le PDG de Coinhouse. Il exprime sa reconnaissance envers les équipes et s'engage à accompagner les employés quittant l'entreprise, soulignant que Coinhouse est reconnue comme une institution permettant de former au plus haut niveau sur les particularités et les activités du marché crypto.

L'entreprise confiante pour le futur

Au cours de la dernière décennie, Coinhouse a bâti une plateforme d'investissement en cryptomonnaies qui jouit d'une renommée européenne. Actuellement, Coinhouse compte plus de 500 000 clients et accompagne plus de 3 000 entreprises. La société reste déterminée à remplir sa mission qui consiste à offrir un haut niveau de sécurité et de simplicité pour investir en crypto, selon le communiqué.

Nicolas Louvet souligne que les activités d'investissement sont toujours dynamiques, avec des signes de stabilisation et de hausse des marchés crypto, en particulier pour le Bitcoin. Il mentionne également que Coinhouse se prépare à lancer un Compte Euro prochainement, et d'autres annonces importantes seront effectuées dans les semaines à venir.

En définitive, Coinhouse entend malgré tout rester un acteur incontournable dans le secteur des cryptomonnaies.

« Les activités d’investissement sont dynamiques. Pour beaucoup d’investisseurs, la baisse des marchés crypto, et notamment du Bitcoin et de l’Ether, est derrière nous. Les cours se sont stabilisés et ont connu une belle hausse depuis le début de l’année. [...] La tendance est nette et nous devons être en mesure de répondre à des investisseurs, particuliers et entreprises, exigeants et soucieux de services additionnels. » Nicolas Louvet, PDG de Coinhouse

Coinhouse, qui a débuté sous le nom de La Maison du Bitcoin en tant que spin-off de Ledger, a déjà traversé plusieurs marchés baissiers, les voyant comme des opportunités pour renforcer ses activités et proposer de nouveaux services. De plus, Coinhouse est l'une des rares sociétés à disposer d'une assurance responsabilité professionnelle pour ses activités, en partenariat avec la MMA.

Selon son communiqué, Coinhouse entend proposer une offre de service transparente et adaptée à chaque utilisateur, avec un service client basé à Paris, des experts en crypto, une équipe dédiée aux clients particuliers et aux entreprises, des produits de gestion de l'épargne, et une offre de conservation de cryptos dans des comptes ségrégués.

Nous avons pris contact avec Nicolas Louvet afin d'obtenir davantage d'informations sur ce sujet, et mettrons cet article à jour dès que nous aurons des retours.

