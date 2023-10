France : le Pôle Léonard de Vinci inaugure l'Institut des Crypto-Actifs à Paris

Le Pôle Léonard de Vinci, situé à Courbevoie, en périphérie de Paris, s'apprête à inaugurer l'Institut des Crypto-Actifs pour encourager la recherche et la formation dans le domaine de la blockchain et des actifs numériques. En parallèle, ce nouvel institut vise à démystifier l'écosystème du Web3 auprès du grand public en organisant différents événements et conférences.

