Kryll devient Kryll³, un gestionnaire de portefeuille crypto alimenté par l'IA – Quelles sont ses fonctionnalités ?

Depuis sa création, Kryll s'est donnée pour mission de démocratiser l'accès au marché complexe et volatil des cryptomonnaies. Aujourd'hui, Kryll évolue et devient Kryll³, une nouvelle plateforme alimentée par l'IA qui vise à simplifier l'accès, l'analyse et la compréhension des informations et des métriques essentielles à l'investissement en crypto. Découvrez toutes ses fonctionnalités.

