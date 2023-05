Exit scam : le projet DF Fintoch rug pull 32 millions de dollars et ne donne plus signe de vie

Selon une analyse de ZachXBT en date du 24 mai, le projet DF Fintoch, qui se vantait notamment d'être soutenu par la banque américaine Morgan Stanley, serait parti avec la caisse de 32 millions de dollars et ne donnerait plus signe de vie.

It appears the team behind the ponzi @DFintoch has likely exit scammed with 31.6m USDT on BSC after the funds were bridged to multiple addresses on Tron/Ethereum and

people reported being unable to withdraw

Fintoch advertised 1% daily ROI & claimed to be owned by Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) May 23, 2023