Hack sur Solana : 6 millions de dollars siphonnés depuis des portefeuilles Phantom et Slope

Dans la nuit du 2 au 3 août, des témoignages d'utilisateurs de l'écosystème Solana (SOL) ont afflué sur Twitter. Ces derniers affirmaient avoir subitement perdu l'intégralité de leurs cryptomonnaies sur leurs portefeuilles Phantom ou Slope.

OtterSec, une entreprise spécialisée dans l'audit de blockchains, a rapidement confirmé qu'une attaque était bel et bien en cours sur la blockchain Solana :

Over 5000 Solana wallets have been drained in the past few hours. https://t.co/8XS7oGrJQP pic.twitter.com/oNWgtZm2oS

— OtterSec (@osec_io) August 3, 2022