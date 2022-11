Le portefeuille Phantom de Solana s'ouvre à Ethereum et Polygon

Le portefeuille numérique Phantom, fonctionnant jusqu'alors uniquement sur la blockchain Solana (SOL), a annoncé s'ouvrir prochainement aux blockchains Ethereum (ETH) et Polygon (MATIC). Avec son interface simple et fluide, Phantom se présente comme un concurrent de taille face au géant MetaMask.

Phantom débarque sur Ethereum et Polygon

Les rumeurs circulaient depuis plusieurs semaines et l'annonce était très attendue par la communauté. C'est désormais officiel : le portefeuille numérique Phantom sera prochainement compatible avec les blockchains Ethereum (ETH) et Polygon (MATIC).

1/ Coming soon: one wallet for everything. Excited to announce we are adding support for @ethereum and @0xPolygon! pic.twitter.com/gOy9lZcxnI — Phantom (@phantom) November 29, 2022

Phantom est un portefeuille numérique de cryptomonnaies, initialement conçu pour interagir avec la blockchain Solana (SOL). Il existe sous forme d'application mobile et d'extension Web, disponible sur les navigateurs Google Chrome, Brave, Firefox et Microsoft Edge.

En se rendant compatible avec les blockchains Ethereum et Polygon, Phantom souhaite « rassembler les communautés de tout le Web3 » pour faciliter « une adoption du grand public », comme l'explique Brandom Millman, PDG et co-fondateur, à nos confrères de TechCrunch :

« De la même manière que les gens ne changent pas de navigateur Web pour accéder à différents sites Web, nous pensons que le Web3 a besoin d'un seul portefeuille pour accéder à tout ce dont vous avez besoin. [...] Nous avons toujours compris que le monde évoluerait à terme vers un système multi-chaînes. »

Les nouvelles intégrations d'Ethereum et de Polygon sont actuellement en bêta, avec un objectif de lancement public au premier trimestre 2023. Il est encore possible de rejoindre la liste d'attente pour être parmi les premiers à expérimenter une utilisation multi-chaîne du portefeuille.

À l'heure actuelle, Phantom revendique plus de 2,5 millions d'utilisateurs journaliers et plus de 25 millions de transactions via des applications décentralisées par mois. Toutefois, le récent déclin de Solana - fortement corrélé à la chute de la plateforme FTX - a directement impacté ces chiffres et justifie certainement cette ouverture vers d'autres blockchains et écosystèmes.

Avec son interface fluide et simple d'utilisation, Phantom se présente comme un concurrent de taille à MetaMask, actuellement leader des portefeuilles numériques sur Ethereum. De surcroît, le timing semble parfaitement choisi. En effet, MetaMask s'est retrouvé dans la tourmente après que sa société mère ait annoncé prélever des données personnelles à ses utilisateurs.

👉 Retrouvez notre tutoriel pour savoir comment acheter de l'Ethereum (ETH) en 2022

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France Binance -10% de réduction sur les frais avec le code SVULQ98B 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Source : TechCrunch

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.