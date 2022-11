ConsenSys prélevera désormais les adresses IP des clients de MetaMask par défaut

Après le protocole Uniswap (UNI), nous apprenons que MetaMask prélèvera désormais certaines informations de ses utilisateurs. Effectivement, selon la nouvelle politique de confidentialité de ConsenSys, sa société mère, les données IP des utilisateurs du wallet Ethereum (ETH) seront désormais collectées lorsque ces derniers utiliseront le RPC par défaut d'Infura.

ConsenSys change sa politique de confidentialité

Dans une mise à jour de sa politique de confidentialité en date du 23 novembre, ConsenSys, la société mère du célèbre wallet MetaMask, a annoncé qu'elle prélèverait désormais l'adresse IP de ses utilisateurs lorsque ces derniers utiliseront le RPC (Remote Procedure Call) Infura, autrement dit celui utilisé par défaut dans l'extension de navigateur.

Infura est une série d'outils développés pour la blockchain Ethereum (ETH), ce qui inclut notamment l'environnement de développement Truffle, Diligence Blockchain Security et bien sûr MetaMask.

De plus, nous apprenons sur la page relative à la politique de confidentialité de ConsenSys que la société prélève certaines informations lorsqu'un utilisateur visite le site Codefi ou qu'il utilise ses services, ce qui inclut son identité et ses informations de contact, son historique de transactions, et des informations relatives à la procédure de KYC (Know Your Customer).

ConsenSys announced an update to its privacy policy on November 23 (including metamask infura and more): When you use Infura as your default RPC provider in MetaMask, Infura will collect your IP address and your Ethereum wallet address when you send a transaction. pic.twitter.com/cBsqU2374o — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 24, 2022

Comme indiqué dans la capture ci-dessus, vous pouvez contourner cette nouvelle collecte de données en mettant en place votre propre nœud Ethereum ou en utilisant un autre fournisseur de RPC pour MetaMask.

Si vous êtes curieux et que vous souhaitez exécuter votre propre nœud, nous vous invitons à vous tourner vers la documentation officielle d'Ethereum à ce sujet, entièrement en français et accessible de façon vulgarisée.

Pour vous tourner vers un autre RPC, vous pouvez trouver certains nœuds sur Ethereum Nodes. Sachez toutefois qu'à partir du moment où vous décidez de transiter via un RPC tiers, ce dernier est susceptible de récolter certaines de vos données.

En attendant, vous pouvez préserver votre situation géographique et votre adresse IP en utilisant un VPN. Nous vous invitons à lire notre tutoriel NordVPN à cet effet.

La communauté crypto très insatisfaite

Bien sûr, une telle nouvelle n'a pas enjoué la communauté Web3, qui, par définition, cherche à préserver sa vie privée. C'est le cas par exemple d'un modérateur du jeu PixelVault :

It was fun whilst it lasted @MetaMask but I value my privacy in this space. Changing wallets ASAP. — gooniebrad (@gooniebrad) November 24, 2022

« C'était amusant jusque là, mais je tiens à ma vie privée dans cet espace. Je change de wallet le plus rapidement possible. »

Notons toutefois qu'un développeur de MetaMask est intervenu sous le tweet de Wu Blockchain afin de calmer le jeu et relativiser la situation :

I think we can get this fixed soon. We are not using IP addresses even if they are being temporarily stored, which they don't need to be, as we're not using them for anything. — Dan Finlay 🦊💙 (@danfinlay) November 24, 2022

« Je pense que nous pourrons bientôt régler ce problème. Nous n'utilisons pas les adresses IP, même si elles sont stockées temporairement, ce qui n'est pas nécessaire, car nous ne les utilisons pas pour quoi que ce soit. »

La nouvelle intervient quelques jours à peine après que nous avons appris qu'Uniswap, un protocole de référence de la finance décentralisée (DeFi), collectait les adresses on-chain de ses utilisateurs afin de « vérifier que ses utilisateurs ne participaient pas à des activités illicites ».

👉 Dans l'actu DeFi - Curve révèle la structure de son futur stablecoin algorithmique

Source : ConsenSys

