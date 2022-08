Slope et Phantom nient être en cause dans le récent hack de Solana (SOL)

Une semaine après le hack à plus de 4 millions de dollars sur la blockchain Solana (SOL) qui aurait touché pas moins de 9 000 wallets différents et dont la cause est toujours inconnue, Phantom, un des wallets concernés, affirme n'avoir aucune faille à déplorer.

1/ After almost a week of investigation, our team has not found any evidence that Phantom's systems were compromised during the August 2nd security incident.

Work is still ongoing, but given the seriousness of the situation, we want to give an update on what we have done so far.

— Phantom (@phantom) August 9, 2022