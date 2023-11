Polygon (MATIC) : les frais explosent après 16 millions de transactions en une journée — Que se passe-t-il ?

Avec la forte hausse des cryptomonnaies ces dernières semaines, il est un token qui a fortement bénéficié de cette atmosphère favorable : le MATIC de Polygon. Mais en marge de cette hausse, l’activité sur le réseau s’est tant emballée ces derniers jours, que même Sandeep Nailwal, le fondateur de Polygon, s’est demandé ce qu’il pouvait bien se passer :

What is going on on @0xPolygon POS chain? 6m transactions in last 24 hrs. 170 TPS on average. 1mn+ MATIC burnt by the protocol. The chain worked smoothly, gas fees went crazy though but no reorgs or 0 blocks etc.

I hear there is some game Baby Shark Launching, could that be the…

— Sandeep Nailwal | sandeep. polygon 💜 (@sandeepnailwal) November 16, 2023