Polygon zkEVM a été en panne pendant plus de 12 heures

Polygon zkEVM, le ZK Rollup bâti par Polygon Labs compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM) et lancé sur son mainnet il y a maintenant un an, a connu une panne importante hier, samedi 23 mars.

Selon le dernier communiqué en date de Polygon, le problème est dû à son séquenceur, l'élément responsable de l'organisation et de la validation des blocs sur une blockchain. En l'occurrence, le séquenceur de Polygon zkEVM est chargé de rassembler les transactions avant de les envoyer sur un smart contract dédié sur la blockchain Ethereum.

👉 Pour tout comprendre – Optimistic Rollup et ZK Rollup : les solutions de seconde couche qui améliorent la blockchain Ethereum (ETH)

Polygon précise que le souci technique rencontré ne concerne que Polygon zkEVM et pas Polygon PoS. Aucun réseau reposant sur le Polygon Chain Development Kit (CDK) n'a été touché.

Polygon zkEVM Mainnnet Beta faced an issue with its sequencer due to an L1 reorg. We are working on fully resolving the issue and will follow up with a detailed post-mortem.

This only impacts Polygon zkEVM (which is the only rollup) and does not impact Polygon PoS, Polygon CDK,…

— Polygon | Aggregated (@0xPolygon) March 23, 2024