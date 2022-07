Polygon (MATIC) rejoint l’accélérateur Disney aux côtés d’autres projets Web3

La sidechain Polygon va profiter du programme « Disney Accelerator » pour son développement. En effet, le géant du divertissement a annoncé les projets qui auraient la chance de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et nous retrouvons plusieurs projets Web3 dans la liste.

Raise your hand if you remember your first Disney experience like it was yesterday 🙋🏻‍♀️ #disneyfeels

We are excited to announce that Polygon has been chosen to be a part of the Disney Accelerator program 🎉https://t.co/hk6gZziy8X

— Polygon - MATIC 💚 (@0xPolygon) July 13, 2022