Lightspeed Faction, une société de capital-risque américaine, a annoncé le lancement d'un fonds de 285 millions de dollars pour accompagner le développement de jeunes projets de l'industrie du Web3 et des cryptomonnaies au cours des 3 prochaines années.

285 millions de dollars pour financer le Web3

Tandis que le marché des cryptomonnaies commence à récupérer tranquillement de l'hiver qu'il vient d'affronter, les investisseurs professionnels y trouvent de nouveau un intérêt. C'est dans ce contexte que Lightspeed Faction, société de capital-risque aux États-Unis, a annoncé le lancement d'un fonds de 285 millions de dollars pour aider les startups du Web3.

L'ambition est d'accompagner les projets naissants dans leurs premiers pas, en participant notamment lors des phases de pre-seed, seed ou série A. Chaque investissement représenterait environ 5 à 10 millions de dollars, ce qui laisserait environ 3 années à Lightspeed Faction pour déployer complètement le capital de 285 millions de dollars.

Le cofondateur de Lightspeed Faction, Banafsheh Fathieh, estime qu'il est nécessaire pour de nombreux projets prometteurs de recevoir un accompagnement financier et stratégique :

« La crypto est une innovation définissant une génération, et nous sommes totalement engagés à investir dans les meilleurs entrepreneurs cherchant à faire avancer la technologie. L'écosystème de la blockchain regorge de projets prometteurs visant à perturber tout, des systèmes financiers aux télécommunications. »

À noter que Lightspeed Faction a déjà financé plusieurs startups dans l'industrie du Web3 pendant le marché baissier. Celles-ci se sont révélées être des succès, notamment Crossmint, Lens, Narya.ai, Skip.money, Matter Labs, et d'autres.

Issu de la collaboration entre Lightspeed, un venture capital avec une vingtaine d'années d'expérience, et Faction, un fonds dit « early stage » spécialisé dans l'écosystème des cryptomonnaies depuis 2021, Lightspeed Faction dispose d'une force de frappe et d'une grande expérience combinée à une fine connaissance du secteur.

Une aubaine pour l'industrie des cryptos

Depuis le début de l'année 2023, le marché des cryptomonnaies réalise la meilleure performance, au-delà du marché des actions ou des valeurs refuges telles que l'or. La reprise haussière du Bitcoin (BTC) laisse à penser que l'hiver est derrière nous et redonne un sentiment de bullrun aux investisseurs.

Outre les cours des cryptomonnaies, d'autres données sont essentielles pour appréhender la santé du marché. En l'espace de quelques semaines, de nombreuses entreprises majeures ont été dans l'obligation de réduire leurs effectifs pour faire face au ralentissement de l'activité : OpenSea, Yuga Labs, Chainalysis, Ledger et plus récemment, Ava Labs.

Et pour cause, l'activité des utilisateurs est au ralenti tandis que le nombre de nouveaux entrants sur le marché demeure pratiquement nul. D'un autre côté, les levées de fonds se font de plus en plus rares, avec un troisième trimestre de l'année 2023 qui imprime la pire performance depuis 2 ans.

Ainsi, une initiative comme celle de Lightspeed Faction est une véritable aubaine pour les porteurs de projets. Dans la même veine, le lancement récent de cube3 par Valentin Demé, un incubateur et accélérateur de startups Web3 en France permet d'envisager un avenir meilleur pour cette industrie en pleine construction.

👉 Retrouvez le premier épisode de Build in public, la nouvelle série de cube3 sur Cryptoast :

