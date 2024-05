L'Ethereum Name Service (ENS) embrasse l'avenir avec une transition vers un layer 2

Ce qui fait la force de l’Ethereum Name Service (ENS), c’est d’abord sa puissance, mais aussi et surtout sa flexibilité. Alors qu’Ethereum continue de progresser au rythme des technologies qui s’y intègrent, une potentielle migration d’ENS vers un layer 2 l'amènerait à s’éloigner de la blockchain Ethereum pour améliorer son potentiel de croissance en terme d’utilité

« Alors que le Web3 continue d’apporter des révolutions, ENS fait de même, et nous voulons nous assurer que nous fournissons un produit qui offre la meilleure expérience utilisateur possible, » a commenté Eskender Abebe (responsable du produit et de la stratégie chez ENS) à nos confrères de Cointelegraph.

👉 Pour tout comprendre – Qu'est-ce qu'Ethereum Name Service (ENS) ?

Ainsi, Ethereum Name Service a confirmé son souhait de s’orienter vers un layer 2 via un communiqué sur X indiquant qu’une proposition de migration serait proposée à son organisation autonome décentralisée (DAO).

Introducing ENSv2: The Next Generation of ENS 🎉🎉🎉

ENS Labs is excited to announce our proposal to extend the ENS protocol to a Layer 2 network. This move isn't just about migrating parts of the protocol; we're re-envisioning the architecture from the ground up! pic.twitter.com/3xM6owTpKk

— ens.eth (@ensdomains) May 28, 2024