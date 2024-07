La blockchain Sui dévoile une collaboration avec le géant Amazon

La Sui Foundation, qui développe la blockchain Sui, a annoncé qu'Amazon Web services (AWS) étendait le support natif de son initiative open source Node Runners à la blockchain Sui, créant ainsi une nouvelle voie facile pour les développeurs d'infrastructures pour mettre en place des nœuds.

Sui est une blockchain de layer 1, développée par Mysten Labs. Cette société a été fondée par d'anciens ingénieurs de Facebook ayant travaillés sur leur projet blockchain, Diem. Son principal objectif est de répondre aux besoins des applications décentralisées (dApps) modernes tout en offrant une expérience utilisateur améliorée.

AWS Blockchain Node Runners simplifie le processus d'exécution des nœuds en permettant aux utilisateurs de déployer, mettre à l'échelle et gérer les nœuds en toute sécurité.

L'intégration des nœuds Sui sur AWS comporte de nombreux avantages :

En pratique, les nœuds Sui valident les activités du réseau telles que les transactions, les changements d'époque et le staking.

En déchargeant les nœuds de validation de la gestion de requêtes, les validateurs pourront de fait se concentrer sur le traitement des transactions et les mises à jour des nœuds au moment où de nouvelles transactions sont effectuées.

Henrik Johansson, Global Head of community à la Sui Foundation, évoque un progrès important pour la blockchain Sui :

L'intégration d'AWS Node Runners sur Sui marque un progrès décisif dans l'amélioration de l'infrastructure de la blockchain. Les noeuds Sui sont fondamentaux pour le fonctionnement et l'accessibilité de Sui. Cette intégration fournit non seulement aux développeurs davantage d'outils pour simplifier le déploiement des noeuds, mais aussi un soutien financier pour utiliser et construire sur AWS.