Binance.US obtient l’autorisation d’investir les fonds de ses clients dans des obligations américaines

Vendredi, Binance.US a obtenu l'autorisation d'investir une partie des fonds de ses clients dans des obligations américaines. Quels actifs sont concernés et qu'est-ce que cela implique ?

Binance.US pourra investir les monnaies fiat de ses clients dans des obligations américaines

Vendredi, la juge Amy Berman Jackson a accordé à Binance.US (BAM) l’autorisation d’investir certains fonds de ses clients dans des obligations américaines ainsi que ses actifs propres auprès de conseillers financiers en investissement.

Cela s’inscrit dans le cadre du litige entre BAM et la Securities and Exchange Commission (SEC) et fait suite à une demande de l’entreprise impliquant notamment l’autorisation de placer les monnaies fiat des clients dans des bons du Trésor :

BAM est autorisée investir certains fonds fiduciaires de clients actuellement détenus chez BitGo dans des bons du Trésor des États-Unis qui viendra à échéance sur une base glissante de quatre semaines à condition qu’aucun tiers, y compris les entités Binance, ne soient impliquées dans l’investissement.

Sur X, Binance.US s’est exprimé en avançant que cette nouvelle lui permettrait de gérer plus efficacement sa trésorerie d’entreprise, mais en précisant également que les actifs de ses clients restaient garantis :

« Comme toujours, les fonds des clients sont garantis au ratio de 1 pour 1. La décision d’aujourd’hui libère notre entreprise des restrictions imposées par la SEC et représente une victoire pour Binance.US et notre communauté. Nous continuerons à exploiter notre entreprise en faisant passer en premier les intérêts de nos clients et de l’industrie américaine des actifs numériques. »

💡 Comment utiliser la plateforme de cryptomonnaies Binance ?

Malgré tout, si une telle pratique pourrait être perçue comme un gage de sérieux, nous pouvons néanmoins observer quelques limites dans cette approche.

Binance : la plateforme d'échange crypto de référence

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Une bonne idée ou un risque de crise de liquidités accru ?

Selon l’ordre de la juge, Binance.US est tenue de conserver « suffisamment d’USD sur sa plateforme », de façon à pouvoir traiter les demandes de retraits en fiat « telles qu’estimées sur la base des retraits historiques ».

Si les bons du Trésor sont généralement considérés comme un équivalent sûr au dollar, cette nuance implique qu’en cas d’activité exceptionnelle, les utilisateurs pourraient devoir patienter pour récupérer leurs fonds. En effet, l’Histoire nous a montré que de tels cas de figure, bien que rares, étaient tout à fait possibles.

Par exemple, cela a été le cas pour Silvergate Bank, dont les retraits incessants de ses clients avaient accentué sa position déjà délicate. En effet, les obligations ayant une échéance, il peut être difficile de s’en séparer avant qu’elles arrivent à terme, contraignant parfois à les vendre à perte, ce qui peut dès lors créer un manque dans la trésorerie.

👉 Dans l’actualité également — Les outflows continuent sur EigenLayer et Renzo : le début du déclin pour le secteur du restaking ?

Néanmoins, l’échéance de 4 semaines dont il est question ici reste relativement courte, tandis qu’en cas de situation exceptionnelle, les clients de Binance.US auraient toujours la possibilité de déplacer leurs fonds sous forme de cryptomonnaies pour les vendre ailleurs.

Par ailleurs, rappelons aussi que ce modèle de réserve de liquidités est également adopté par de nombreux stablecoins collatéralisés, dont l’USDT et l’USDC.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Sources : X, Document judiciaire

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.