zkSync rejoint le programme Chainlink SCALE pour se développer – À quoi s'attendre ?

Matter Labs a annoncé l'intégration de zkSync, son layer 2 compatible EVM, au programme Chainlink SCALE pour favoriser son développement. La collaboration permet notamment à zkSync de bénéficier du réseau d'oracles de Chainlink pour des frais de transaction réduits. Une initiative qui vise à soutenir la croissance du layer 2 et à optimiser le développement de ses applications décentralisées (dApps).

zkSync intègre Chainlink SCALE pour stimuler sa croissance

Matter Labs vient d'annoncer que son layer 2 zkSync, le premier zkRollup compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM), rejoignait le programme Chainlink SCALE (Sustainable Chainlink Access for Layer 1 and 2 Enablement) afin de se développer.

En parallèle, Chainlink, le plus important réseau d'oracles de l'écosystème blockchain, est désormais en ligne sur zkSync Era. Cela signifie que le layer 2 et toutes les applications qui s'y déploient bénéficieront désormais du réseau d'oracles offert par Chainlink, condition sine qua non pour apporter des prix les plus proches de la réalité en un temps le plus court possible.

Selon le communiqué, le programme Chainlink SCALE permettra également à zkSync et ses développeurs de bénéficier de frais de transaction réduits, les nœuds Chainlink étant conçus pour être plus économes.

« Nous sommes ravis de voir zkSync faire partie de Chainlink SCALE et de contribuer à la croissance et à la viabilité à long terme de son réseau. [...] Chainlink Price Feeds est une infrastructure critique et standard de l'industrie qui a des avantages considérables pour les développeurs et les utilisateurs. [...] Il fera de zkSync le rollup le moins cher pour les mises à jour d'oracle. Cela ouvrira un nouvel espace de conception qui ouvrira la voie à de nouvelles innovations et à de nouveaux cas d'utilisation. » Marco Cora, représentant de Matter Labs

Cette initiative devrait permettre d'accroître la liquidité globale au sein de l'écosystème DeFi de zkSync et donc de stimuler la croissance du réseau, à une heure où la compétition entre layers 2 ne fait que s'accroître. Selon les données de L2BEAT, 32 layers 2 sont déjà en ligne, et 24 attendent de se lancer sur leur mainnet.

Quels sont les avantages de Chainlink SCALE ?

Comme son nom l'indique, le programme Chainlink SCALE vise à permettre à des projets blockchain, qu'ils soient de layer 1 ou 2, de se développer dans les meilleures conditions possibles et en supprimant des coûts importants induits à l'utilisation de la technologie blockchain.

Plus précisément, Chainlink SCALE peut couvrir les frais de transaction inhérents à son service d'oracles jusqu'à que la blockchain concernée atteigne un point d'autonomie financière, par exemple une fois que ses applications décentralisées (dApps) ont assez d'utilisateurs pour générer des revenus suffisants.

« En réduisant les coûts d'exploitation des nœuds oraux Chainlink, zkSync peut aider à garantir que les projets ont accès aux services de pointe nécessaires à la création d'applications hautement évolutives, riches en fonctionnalités et sécurisées. » Johann Eid, Chief Business Officer chez Chainlink Labs

Fondée en 2019, Matter Labs, la société mère de zkSync, a levé un total de 458 millions de dollars à travers 4 rounds de financement. Son dernier date du mois de novembre 2022, au cours duquel elle avait reçu un apport de capital à hauteur de 200 millions de dollars.

Source : communiqué de presse, L2BEAT

