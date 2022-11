Matter Labs lève 200 millions de dollars pour encourager le développement du layer 2 zkSync

Matter Labs, la société mère de la solution de seconde couche (layer 2) d'Ethereum (ETH) zkSync, annonce avoir levé 200 millions de dollars lors d'un récent tour de table. Ce nouvel apport de capital permettra à Matter Labs de développer de nouvelles solutions, notamment la création d'une université Matter, mais également de recruter de nouveaux membres dans son équipe.

Matter Labs se dote de 200 millions de dollars

Matter Labs, l'entreprise qui opère le développement de zkSync, une solution de seconde couche (layer 2) pour la blockchain Ethereum (ETH), vient d'annoncer la clôture d'une levée de fonds à 200 millions de dollars.

Le tour de table a été mené par Blockchain Capital et Dragonfly, et a également vu la participation de Lightspeed Venture Partners, Variant et d'autres partenaires déjà existants tels que le géant Andreessen Horowitz (a16z).

Ce nouvel apport de capital signe une valorisation à 458 millions de dollars pour Matter Labs, et donc autant de fonds qui seront mis à disposition pour le développement de zkSync.

En tant que layer 2, zkSync est une solution permettant de résoudre les problèmes de scalabilité de la blockchain Ethereum et qui a la particularité d'être compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM), le tout maintenu par sa technologie de ZK Rollups (Zero-Knowledge Rollups). Pour en savoir plus les ZK Rollups, nous vous invitons à lire notre guide dédié.

Sa compatibilité EVM, une première dans l'écosystème des layer 2, permet d'assurer une compatibilité avec l'ensemble des smart contracts d'Ethereum et donc pour les différentes applications de la blockchain. De plus, sa prise en charge du langage Solidity, celui d'Ethereum, permettra aux développeurs qui le souhaitent d'adopter cette nouvelle technologie sans s'encombrer de l'apprentissage d'un nouveau langage dédié.

Matter Labs va révéler le code de zkSync

Pour la première fois, une solution fonctionnant grâce à la technologie des ZK Rollups va publier son code en open source. La révélation de ce dernier par zkSync sera assurée par une licence Open Source du MIT, et devrait se faire avant la fin de l'année lors du passage à la phase Fair Onboarding Alpha de la roadmap du projet.

La publication de ce code est une étape importante dans l'écosystème des layer 2 dans la mesure où cette dernière ouvrira de nouveaux horizons aux développeurs. Ces derniers pourront à la fois visualiser le code, le modifier et même le fork.

zkSync fait ici le pari que sa technologie de ZK Rollup compatible EVM devienne une norme dans l'industrie, puisqu'elle permet aux projets de l'écosystème Ethereum d'évoluer sur une solution offrant à la fois sécurité, évolutivité et frais de transactions drastiquement réduits.

De plus, Matter Labs a annoncé que déjà plus de 150 projets souhaitaient se déployer sur zkSync 2.0, ce qui constitue le lancement le plus complet dans l'histoire des layer 2 en termes de microcosme d'applications. Cela comprend des géants de l'écosystème tels que Chainlink, Sushiswap, Uniswap, Aave, Argent, 1inch ou encore Curve.

