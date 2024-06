Actions à -99 % : après le bug du New York Stock Exchange (NYSE), Chainlink (LINK) appelle à décentraliser le système financier

Lors de la journée de lundi, plusieurs actions cotées au New York Stock Exchange (NYSE) ont vu leur prix virtuellement dévalué de 99 % après un bug dans les données de la célèbre bourse américaine. L’exemple ayant le plus fait parler étant le cas de l’action de classe A de Berkshire Hathaway, l’entreprise de Warren Buffett. Et pour cause, durant l’espace d’une minute, le prix de ladite action est passé d’un prix de pu de 600 000 dollars à 185 dollars :

Berkshire Hathaway's Stock price is down 99% in an apparent market glitch.

The NYSE really needs to use better Oracle providers. pic.twitter.com/nHrI0Qe884

— Coin Bureau (@coinbureau) June 3, 2024