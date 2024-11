PEPE, un leader dans ce bullrun ? Analyse technique du PEPE du 27 novembre 2024

PEPE est parvenu ces derniers mois à éclipser le second memecoin du marché : le SHIBA. En quête d'une croisade en vue de ravir la deuxième place du podium, le PEPE doit capitaliser 7 milliards de dollars supplémentaires pour y parvenir. La grenouille de l'écosystème peut-elle relever ce défi ?

Le PEPE peut-il continuer à surperformer le marché crypto ?

Nous sommes le mercredi 27 novembre 2024 et le cours du memecoin PEPE se situe autour de 0,000018 dollars.

En voyant cette crypto gravir les marches du classement des cryptomonnaies, vous pourriez légitimement penser que le PEPE est un memecoin comme les autres, voué à disparaître une fois le cycle terminé dans un repli du prix supérieur à 90 %.

Toutefois, l'histoire de « Pepe the Frog »démarre bien avant le whitepaper du Bitcoin puisque c'est en 2005 que, pour la première fois, cette petite grenouille faisait son apparition dans la bande dessinée « Boy's Club » de Matt Furie.

Toute une génération s'est alors approprié ce personnage qui devait devenir au fil des années l'un des mèmes les plus répandus sur la toile et l'un des symboles des fans de jeux vidéo. Ce lore pourrait donc permettre à la crypto représentant une grenouille de s'installer durablement au cœur et dans le cœur des crypto-enthousiastes.

Désormais en 24ᵉ position au classement des cryptomonnaies, avec 7,84 milliards de dollars de capitalisation boursière, le PEPE est le 3e meme le plus capitalisé après DOGE et SHIBA. Alors, où en sommes-nous techniquement sur cette actif crypto ?

Paires avec PEPE 24 heures 7 jours 1 mois PEPE/ USDT +4,50 % -7,30 % +104,9 % PEPE/ Bitcoin +2,70 % -7,40 % +50,50 % PEPE/ Ethereum -0,10 % -16,70 % +49,80 %

Le PEPE est-il déjà prêt à relancer ?

C'est au début de l'année 2024 que le PEPE se démarque pour la première fois. Bénéficiant d'un contexte favorable, il réalise de très bonnes performances. Il parvient même à surperformer Bitcoin au premier semestre avant de corriger jusqu'au mois de novembre.

C'est précisément une fois que le Bitcoin s'est affranchi de sa zone de réaccumulation engagée en mars 2024 que le PEPE, à l'instar de nombreux memecoins, s'est lancé dans un nouveau rallye haussier. Alors qu'il évolue dans une phase de correction depuis 2 semaines, plusieurs scénarios s'offrent à nous pour les prochaines semaines.

En outre, le PEPE s'approche de la zone du précédent sommet historique réalisé en mai dernier. Nous avons représenté ce niveau en bleu sur le graphique ci-après. Cette zone, conjugué au retracement de 50 % de la dernière jambe de hausse, est une cible intéressante pour envisager une relance de la tendance.

Toutefois, l'observation des bandes de Bollinger en journalier, qui sont en cours de fermeture, laisse présager qu'il sera nécessaire de consolider plus longuement. Je privilégierais donc une correction plus profonde.

Historiquement, le PEPE aime retracer proche des 0,618. Si l'on considère ce retracement depuis le point bas de cette nouvelle phase impulsive, avec la confluence de la moyenne mobile à 7 semaines, nous pourrions envisager une prochaine zone d'intérêt autour des 0,000014 dollar. Enfin, en cas de repli majeur du marché, le pivot 2024 représenté en jaune sur le graphique, autour de 0,00001 dollar, pourrait être une zone d'excès à surveiller.

Le PEPE est dans une tendance de fond très haussière. L'invalidation de la tendance est lointaine, les corrections peuvent donc être violentes et profondes sans affecter pour autant l'orientation du token.

Nous pourrions néanmoins considérer qu'une clôture hebdomadaire sous les 0,000016 dollar ajouterait des probabilités pour un scénario de correction plus profonde et ainsi nécessiter plus de temps pour relancer le graphique dans le sens de la tendance de fond.

Graphique du cours du PEPE en hebdomadaire

En résumé, PEPE est une crypto sur laquelle il faudra compter durant ce cycle. En tendance long et moyen terme très haussière, l'actif corrige l'excès enregistré au début du mois de novembre. La probabilité que ce mouvement conduise à une relance en tendance est élevée, en particulier si Bitcoin continue à enregistrer de bonnes performances.

Alors, pensez-vous que le PEPE puisse poursuivre sa tendance au point de dépasser le memecoin SHIBA au classement des plus grosses capitalisations ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

