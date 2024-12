Chainlink, 35 dollars en ligne de mire ? Analyse technique du LINK du 13 décembre 2024

Il s'est écoulé du temps depuis la dernière phase de surperformance de Chainlink. Projet transverse de l'écosystème aux diverses implications fondamentales, le token LINK est-il en train d'initier un rallye qui lui permettra de rejoindre son sommet historique ?

Chainlink, une force retrouvée face au reste du marché ?

Nous sommes le mardi 13 décembre 2024 et le cours du LINK se situe autour des 28 dollars.

La dernière analyse que nous avons réalisée concernant le LINK remonte au 3 décembre 2024, lorsque son prix avoisinait alors 25 dollars. Depuis, l'action des prix a continué sa construction haussière, parvenant à franchir la barre symbolique des 30 dollars.

Le plus intéressant concernant Chainlink réside actuellement dans la force relative qu'il démontre face au reste du marché. Depuis le début du mois de décembre, sa dominance montre de très bons signaux. Les points bas de mai 2022, juin 2023 et novembre 2024 s'alignent à la hausse et ces dernières semaines marquent la cassure d'une première zone de résistance.

Cette métrique est importante puisqu'elle représente l'intérêt que porte le marché pour le token Chainlink. Si la dominance est croissante, les arbitrages en faveur du LINK augmentent, démontrant une aspiration des capitaux.

Si cette tendance se poursuit, nous pourrions prochainement tester la prochaine résistance qui a rejeté le LINK en novembre 2023 et février 2024. La capitalisation du marché s'étant fortement appréciée depuis ces échecs, cela implique une continuation de tendance haussière contre le dollar pour Chainlink.

Contre Bitcoin, Chainlink regagne également en force, franchissant la moyenne mobile à 50 semaines en clôture la semaine dernière. C'est un très bon signal qui, après avoir réintégré son range, pourrait viser la borne opposée, marquant ainsi une continuation de la surperformance du LINK.

Graphique du cours du Chainlink contre Bitcoin en hebdomadaire

Désormais en 13ᵉ position au classement des cryptomonnaies, avec 17,85 milliards de dollars de capitalisation boursière, le LINK est un incontournable de l'écosystème. Alors, où en sommes-nous sur cet actif ?

Paires avec Solana 24 heures 7 jours 1 mois Chainlink/ USDT +2,30 % +21,40 % +113,20 % Chainlink / Bitcoin +2,90 % +19,10 % +86,50 % Chainlink / Ethereum +3,00 % +21,00 % +74,00 %

Confirmer au-dessus des 28 dollars pour poursuivre !

Chainlink s'est engagé dans une construction haussière impulsive, les bandes de Bollinger sont ouvertes en mensuel, hebdomadaire et journalier. La volatilité s'est donc bien installée du côté du LINK et ce sur de nombreuses unités de temps.

En journalier, l'action des prix réalise le ping-pong significatif d'une puissante tendance haussière entre les bandes de Bollinger et la SMA7. La correction du 9 décembre et les liquidations majeures sur l'ensemble du marché n'ont pas dégradé la tendance qui rebondit sur la confluence des sommets de mars 2024 et de la moyenne mobile à 20 jours.

LINK poursuit donc son rallye, après avoir reconquis la moyenne mobile à 7 jours. Le travail actuel sur les 28 dollars est cohérent, il pourrait d'ailleurs nécessiter un peu de temps pour se résoudre puisque ce niveau correspond au sommet de janvier 2022, bull trap qui avait piégé de nombreux acheteurs avant de lancer le bear market.

Ainsi, si l'inertie pour franchir la résistance des 28 dollars et s'installer au-dessus n'est pas encore suffisante pour cibler les 35 dollars, LINK pourrait chercher à reprendre de l'énergie sur les niveaux inférieurs.

Nous avons déjà évoqué la moyenne mobile à 7 jours qui évolue autour des 25 dollars et qu'il faudra surveiller puisque le support dynamique évolue rapidement à la hausse. Ainsi, dans l'hypothèse où Chainlink consolide latéralement quelques jours, l'actif pourrait trouver l'impulsion de se relancer au contact de cette moyenne mobile, une fois qu'elle l'aura rejoint.

Sinon, il pourrait visiter à nouveau la SMA20D en confluence avec les sommets de mars 2024 autour des 22 dollars ou encore chercher une correction plus profonde proche de la moyenne mobile à 50 jours autour de 17 dollars. Ce dernier scénario n'est toutefois pas le plus probable au vu de la force qui se déploie actuellement.

Graphique du cours du Chainlink en journalier

En résumé, le LINK développe une phase impulsive haussière que les cascades de liquidations n'ont pas remise en question. Bien au contraire, l'actif a trouvé de l'énergie dans cette correction pour franchir la résistance des 28 dollars. Le travail sur cette résistance nous indiquera si l'inertie est suffisante pour poursuivre en direction des 35 dollars ou si, au contraire, Chainlink doit consolider avant de poursuivre.

Alors, pensez-vous que le LINK puisse dépasser son précédent sommet historique ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

