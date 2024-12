Chainlink peut il franchir les 30 dollars ? Analyse technique du LINK du 3 décembre 2024

Chainlink est au cœur de nombreux projets de l'écosystème crypto. Pierre angulaire incontournable de la DeFi mais également des échanges interchain, il bénéficie d'une transversalité qui attire naturellement les capitaux. Le mouvement de ces dernières heures est-il le début du rallye pour LINK ?

Chainlink, la transversalité au service de l'action des prix ?

Nous sommes le mardi 3 décembre 2024 et le cours du LINK se situe autour des 25 dollars.

Notre dernière analyse sur Chainlink remonte au 30 mai dernier. Le prix du LINK était alors proche des 18 dollars. Depuis, le LINK a souffert comme une très grande partie du marché d'une longue consolidation de plusieurs mois, revisitant un point bas le 5 août proche des 8 dollars.

Chainlink a été durant la période de bearmarket 2022 l'une des cryptos (sinon la crypto) les plus actives d'un point de vue fondamental. Outre l'évolution de ses tokenomics, LINK n'est plus la crypto d'un simple projet d'oracle, c'est l'actif d'un produit capable de réaliser des signaux entre les blockchains via son protocole CCIP tout en combinant sa stack technique au profit de projets concrets.

Parmi les cas d'usage de Chainlink, nous pouvons citer son partenariat avec Circle visant à accroître l'interopérabilité du stablecoin USDC, ou les travaux avec le réseau interbancaire SWIFT. Ces derniers auront marqué les esprits, puisqu'initiés en 2022, ils avancent en réalisant des progrès concluants. Nous évoquions d'ailleurs cela dans un article datant du mois d'août 2023.

À ce jour, Chainlink est plus que jamais au centre d'une transition entre le monde réel et celui de la crypto, dans laquelle il assure le rôle d'intermédiaire. Dernièrement, nous apprenions l'existence d'un projet pilote baptisé Smart Nav qui réunit Chainlink et de grandes banques internationales (BNY Mellon, Franklin Templeton ou JPMorgan).

Désormais en 16ᵉ position au classement des cryptomonnaies, avec 15,78 milliards de dollars de capitalisation boursière, le LINK est un incontournable de l'écosystème. Alors, où en sommes-nous techniquement sur cet actif ?

Paires avec Solana 24 heures 7 jours 1 mois Chainlink/ USDT +27,00 % +49,10 % +128,40 % Chainlink / Bitcoin +27,10 % +45,90 % +63,80 % Chainlink / Ethereum +26,30 % +39,20 % +54,70 %

Un objectif de clôture hebdomadaire au-dessus des 23 dollars !

Chainlink est un actif qui réalise très souvent des rallyes haussiers en avance de phase. Si cette tendance, dans le contexte actuel, ne surprend pas, LINK, par sa polyvalence et son caractère transverse, attire bien souvent des capitaux dans les premiers jours d'un rallye plus globalisé. Cet actif a d'ailleurs tendance à construire des hausses parfaitement bien structurées.

L'expansion que connaît Chainlink pourrait donc être plus organique que les impulsions en excès que nous rencontrons ailleurs. Cette capacité à construire un mouvement sain en respectant les niveaux de support et résistance avec des consolidations intermédiaires est le schéma que je m'attends à voir se développer.

En outre, le LINK vient de franchir une résistance majeure, dans la zone des 22 à 23 dollars, en réalisant un nouveau point haut au-dessus des sommets de mars 2024. C'est un signal de force qui place ce token dans la catégorie des projets à suivre.

Le momentum démontre une phase d'accélération haussière qui pourrait conduire dans les prochaines semaines le LINK à revisiter une très grosse résistance proche des 35 dollars. C'est le niveau qu'il faudra franchir pour rejoindre le sommet historique !

D'ici là, le chemin paraît pavé d'embûches puisque la zone des 25 à 35 dollars a été travaillée longuement en 2021, ce qui définit parfaitement une zone d'offre importante dans laquelle l'action des prix pourrait rencontrer des vendeurs. En outre, le pivot des 28,7 dollars marquera la polarité dans cette zone si l'actif parvenait à s'y installer.

Cependant, la question portera prochainement sur la validation des supports. En effet, le support des 22 à 23 dollars n'a pas été testé, ce qui pourrait ouvrir la porte à une réintégration sous cette zone.

Un repli sur la zone dessinée en bleu suivi d'une réaction pour la valider offrirait un bon point d'appui pour la poursuite en tendance haussière du token Chainlink. Si le LINK devait corriger plus profondément, la zone des 17 dollars est un niveau d'excès intéressant à surveiller.

Graphique du cours du Chainlink en hebdomadaire

En résumé, le LINK semble s'engager dans un mouvement que nous lui avons vu réaliser plusieurs fois par le passé. Une hausse impulsive, construite et organique en première ligne de ce qui pourrait être une saison favorable à l'ensemble des altcoins.

Alors, pensez-vous que le LINK puisse dépasser son précédent sommet historique ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

