Revolut déliste Polygon (MATIC), Cardano (ADA) et Solana (SOL) en raison de la réglementation aux États-Unis

Face aux récentes considérations de la SEC, la néo-banque Revolut a annoncé cesser de supporter le Polygon (MATIC), Cardano (ADA) et Solana (SOL) aux États-Unis. Quelles conséquences pour les utilisateurs ? Voyons cela ensemble.

Revolut déliste MATIC, ADA et SOL aux États-Unis

D'ici quelques semaines, les utilisateurs américains de Revolut ne pourront plus accéder aux cryptomonnaies suivantes : Polygon (MATIC), Cardano (ADA) et Solana (SOL). L'annonce a été faite par le biais d'un email envoyé par la néo-banque à l'ensemble de ses clients américains, invoquant « des changements dans les lois et réglementations liés aux cryptomonnaies aux États-Unis ».

Cette décision fait suite à la bataille réglementaire menée par la Securities and Exchange Commission (SEC) à l'encontre des acteurs de l'industrie des cryptomonnaies. Dans le cadre des plaintes déposées contre Binance et Coinbase, le gendarme financier américain avait annoncé qu'il considérait plusieurs actifs (notamment le MATIC, le ADA et le SOL) comme des valeurs mobilières (securities).

Vraisemblablement, cette décision ne vient pas directement de la volonté de Revolut. En effet, la néo-banque passe par un intermédiaire pour fournir ses services liés aux cryptomonnaies. Aux États-Unis, il s'agit de Bakkt, une société cotée à la Bourse de New York qui a elle-même décidé de ne plus supporter les cryptomonnaies épinglées par la SEC.

Quelles conséquences pour les utilisateurs ?

À l'heure de l'écriture de ces lignes, il n'est déjà plus possible d'acheter l'un de ces actifs. Les utilisateurs détenant encore du MATIC, de l'ADA ou du SOL ont jusqu'au 18 septembre pour les échanger contre d'autres cryptomonnaies.

S'ils ne le font pas, la plateforme se réserve le droit de vendre les tokens en leur nom, en utilisant le prix du marché au moment de la vente, et de déposer les fonds en dollars américains sur leur compte Revolut.

Néanmoins, le porte-parole de Revolut a bien précisé que cette décision ne concerne que la filiale américaine de la néo-banque. En effet, il n'y a actuellement aucun projet de délister ces tokens sur d'autres juridictions n'étant pas soumises au jugement de la SEC.

À noter que Revolut n'est pas la seule plateforme à délister ces cryptomonnaies. Au cours du mois de juin, Robinhood et eToro ont également été forcés d'arrêter leurs services de trading. Des annonces qui n'ont pas particulièrement impacté le cours des actifs concernés.

