Pourquoi Paymium a-t-elle suspendu son service de trading ? La plateforme répond à nos questions

Qu'arrive-t-il à Paymium depuis quelques jours ? Bien que l'entreprise française ait suspendu les activités de trading sur sa plateforme, elle se veut rassurante et permet toujours à ses utilisateurs de retirer leurs fonds s'ils le souhaitent. Nous avons interrogé leurs équipes pour obtenir des informations complémentaires sur la situation.

Le trading inaccessible depuis 7 jours

Cela fait maintenant une semaine que les utilisateurs de la plateforme Paymium sont dans l'incapacité de réaliser des opérations de trading avec leurs fonds. La source de ce problème est la suspension de la collaboration entre l'entreprise française et la société Railsr.

La raison ? Une filiale de Railsr, partenaire de Paymium, s'est vu révoquer sa licence bancaire par le régulateur lituanien, l'empêchant de perpétuer ses activités commerciales en Europe. De ce fait, Paymium a été forcée de fermer ses services de trading : il est actuellement impossible d'y échanger des euros contre des cryptomonnaies, et inversement.

« La fin de cette collaboration a pour conséquence immédiate une interruption de certains services de la plateforme Paymium. Il s’agit essentiellement des services autour de l’euro et du trading. »

Notons qu'à l'écriture de ces lignes, les dépôts en euros sont indisponibles sur la plateforme, tout comme leur service de gré à gré (OTC). Toutefois, l'entreprise basée en région parisienne tient à souligner que les retraits en cryptomonnaies et en euros restent ouverts à leurs clients.

En effet, comme Paymium le précise sur son site, ses équipes stockent et sécurisent elles-même les portefeuilles de cryptomonnaies de leurs utilisateurs : la fin de cette collaboration avec Railsr n'impacte donc pas les fonds de ses clients.

Malgré tout, certaines critiques se font entendre du côté des utilisateurs car l'entreprise n'a pas réalisé de communication sur le sujet sur ses réseaux sociaux Twitter et LinkedIn. Paymium a cependant communiqué l'information à ses utilisateurs via un article de blog et par mail.

Paymium répond à nos questions

Pour l'entreprise française, la priorité absolue était d'informer ses utilisateurs sur la situation. Ainsi, selon ses équipes, tous ses clients ont été contactés individuellement et un service de support a été déployé pour répondre à leur communauté.

Concernant le temps nécessaire pour retrouver l'ensemble de ses fonctionnalités en état de marche, la société n'est pas dans la possibilité de transmettre une date précise. En effet, certaines opérations exigent l'implication d'acteurs extérieurs à Paymium :

« Pour l'instant, ces délais ne dépendent pas de nous. Cette situation implique la mise en place de procédures pour migrer les fonds de nos clients en toute sécurité et nous n'avons pas encore reçu tous les éléments de la part du régulateur lituanien. Évidemment, nous tiendrons informés nos clients dès que possible. [...] En parallèle, nous travaillons très activement à différentes solutions pour redonner accès à l’intégralité de nos services dans les meilleurs délais. »

Étant précurseur dans le domaine des exchanges de cryptomonnaies, Paymium a déjà connu des migrations bancaires durant ses 12 années d'existence. Ainsi, l'entreprise se veut rassurante sur la future réouverture de ses services.

