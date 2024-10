Nouveau rebondissement dans l'affaire opposant la Securities and Exchange Commission (SEC) à Ripple. Tandis que la semaine dernière, le gendarme financier américain faisait appel du jugement rendu au mois d'août à l'encontre de l'entreprise crypto, cette dernière a décidé de ne pas se laisser faire.

En effet, Ripple a déposé ce jeudi un avis d'appel incident auprès de la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit où peuvent être interjetés les appels.

L'avis d'appel incident peut être formulé par un intimé si l'entité contre qui il est opposé décide de faire appel d'une décision de justice à son encontre. De cette manière, il peut faire valoir ses propres prétentions et potentiellement obtenir un jugement qui lui est plus favorable que celle rendue en première instance.

Sur X, Stuart Alderoty, directeur juridique de Ripple, a commenté l'action intentée par le groupe :

The SEC lost on all key points—that’s why they appealed. Today, Ripple filed a cross-appeal to ensure nothing’s left on the table, including the argument that there can’t be an "investment contract" without there being essential rights and obligations found in a contract.

— Stuart Alderoty (@s_alderoty) October 10, 2024