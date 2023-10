La SEC reconnaît sa défaite face à Ripple (XRP) et abandonne ses poursuites

En juillet dernier, Ripple (XRP) remportait une victoire de taille contre la Securities and Exchange Commission (SEC), en obtenant confirmation en justice que son token n’était pas une security dans le cadre de trading sur le marché secondaire.

Néanmoins, le procès devait se poursuivre en 2024, notamment afin de déterminer si la vente initiale du XRP aux premiers investisseurs institutionnels n’avait pas enfreint les lois sur les valeurs mobilières.

Mais tandis que le conflit opposant les deux protagonistes durait depuis le 22 décembre 2020, la SEC a adressé jeudi un courrier à Analisa Torres, la juge américaine du district sud de New York en charge de l’affaire, afin de l’informer du « rejet stipulé » des poursuites en cours. Par là, il faut ainsi comprendre l’abandon desdites poursuites.

Stuart Alderoty, le directeur juridique de Ripple, a qualifié ce mouvement de la SEC de reddition, estimant que l’agence gouvernementale avait commis une grave erreur en s’en prenant aux dirigeants de l’entreprise :

The SEC made a serious mistake going after Brad & Chris personally – and now, they’ve capitulated, dismissing all charges against our executives. This is not a settlement. This is a surrender by the SEC. https://t.co/TOsG64ZdEx

— Stuart Alderoty (@s_alderoty) October 19, 2023