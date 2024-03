Procès contre Ripple : la SEC réclame 2 milliards de dollars

Selon Stuart Alderoty, le responsable juridique de Ripple, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis chercherait à obtenir 2 milliards de dollars d’amendes et de pénalités auprès de la société émettrice du XRP.

Cette amende, contenue dans un document juridique encore confidentiel, s'inscrit dans le cadre de l'affaire judiciaire ouverte par la SEC en décembre 2020. L'accusation porte sur une levée de fonds réalisée par Ripple via la vente de tokens XRP à hauteur de 1,3 milliard de dollars. Le régulateur américain considère ces actifs comme des titres financiers non enregistrés.

Face à cette offensive, les dirigeants de Ripple n'ont pas tardé à monter au créneau. Le directeur juridique de l'entreprise, Stuart Alderoty, dénonce cette tentative d'intimidation et de punition de la part de la SEC, remettant en cause la véracité des arguments du régulateur. D'après Stuart Alderoty et Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, les documents judiciaires seront accessibles au public dans la journée.

Le PDG de Ripple a par ailleurs exprimé sa stupéfaction quant au montant astronomique de l'amende sur X. Il promet de lever le voile sur les agissements de la SEC dans une réponse prévue pour le mois d'avril 2024.

The SEC plans to ask the Judge for $2B in a case that involved no allegations (let alone findings) of fraud or recklessness. There is absolutely no precedent for this. We will continue to expose the SEC for what they are when we respond to this. pic.twitter.com/LdMQFQm70j

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) March 25, 2024