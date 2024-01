15 milliards de dollars de XRP transférés hier ? Ce que l'on sait sur cette tentative d'attaque parée par Bitfinex et Binance

Hier, les réseaux sociaux se sont affolés autour d'une mystérieuse transaction de cryptomonnaies comprenant 25,6 milliards de XRP, le token de l'entreprise Ripple. Au cours actuel du XRP, cela équivaut à environ 15 milliards de dollars.

Pire encore : 54 milliards tokens XRP étant actuellement en circulation, c'est la moitié de la supply qui semblait alors subitement déplacée depuis un wallet non identifié vers l'exchange de cryptomonnaies Bitfinex.

La transaction dont il est question a d'abord été signalée par le compte Whale Alert sur X, lequel partage les transactions comprenant des montants réellement importants dans l'écosystème crypto.

Ainsi, certains observateurs ont commencé à enquêter afin de déterminer si une telle transaction avait vraiment pu avoir lieu. Rapidement, grâce à des explorateurs de blockchain comme XRPSCAN, il leur a été possible de se rendre compte que la transaction ne comprenait en réalité qu'un montant infime de tokens XRP.

Ainsi, seulement 0.001713 XRP a été transféré à travers cette mystérieuse transaction. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, l'émetteur n'avait naturellement pas assez de liquidités dans son wallet afin d'effectuer sa transaction.

Capture d'écran de la transaction incriminée sur l'explorateur XRPSCAN

Et pourtant, certains explorateurs ont bel et bien confirmé la transaction impliquant 15 milliards de dollars de tokens XRP. Dès lors, que s'est-il réellement passé ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Paolo Ardoino, le CTO de Bitfinex (et également PDG de Tether, la société émettrice du stablecoin USDT), est intervenu pour clarifier la situation sur X. Il s'avèrerait finalement qu'un individu ait tenté de mener une attaque contre Bitfinex à travers la fonctionnalité « partial payment » du XRP.

Autrement dit, l'auteur de la transaction comptait sur le fait que Bitfinex interprète mal la transaction et ne lise que le montant faussement transféré (comme a pu le faire Whale Alert par exemple) sans prendre en compte le paiement partiel réel. Ainsi, comme l'a précisé Paolo Ardoino, l'exchange crypto Bitfinex lit correctement ce type de transaction, et n'a donc été nullement impacté par l'attaque.

