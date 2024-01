Le co-fondateur de Ripple victime d'un hack : 112 millions de dollars de XRP ont été volés. Que s'est-il passé ?

Ce mercredi 31 janvier 2024, le détective on-chain ZachXBT a partagé plusieurs trans de XRP provenant du portefeuille de Chris Larsen, co-fondateur de Ripple, semblant indiquer un hack.

Selon ses affirmations, environ 213 millions de XRP, soit plus de 5,5 % de l'offre totale du token de Ripple, ont été dérobés et envoyés vers plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies, probablement dans le but d'être revendus.

Yesterday, there was unauthorized access to a few of my personal XRP accounts (not @Ripple) – we were quickly able to catch the problem and notify exchanges to freeze the affected addresses. Law enforcement is already involved. https://t.co/T3HtKSlzLg

— Chris Larsen (@chrislarsensf) January 31, 2024