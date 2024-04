Ripple va lancer son stablecoin – Tout ce que vous devez savoir

Ripple, la société émettrice du token XRP, prévoit de lancer un stablecoin adossé au dollar américain pour rivaliser avec des poids lourds comme Tether (USDT) et Circle (USDC). Ce stablecoin, dont le nom n'a pas encore été dévoilé, sera lancé sur l'environnement Ethereum et sur la blockchain Ripple en tant que token ERC-20.

Ripple prépare un stablecoin ancré au dollar américain

Un stablecoin pensé pour concurrencer les géants du marché que sont Tether, avec son USDT désormais capitalisé à plus de 100 milliards de dollars, et Circle, avec son USDC qui approche des 33 milliards de dollars : c'est ce qu'a annoncé Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, dans le cadre d'une interview.

La société émettrice du XRP compte ainsi lancer un stablecoin adossé au dollar, qui sera lancé sur l'environnement Ethereum et sur la blockchain de Ripple sous la forme d'un token ERC-20. Le stablecoin, dont le nom n'a pas encore été révélé, devrait voir le jour dans le courant de l'année.

Selon Monica Long, la présidente de Ripple, l'émission de ce stablecoin s'inscrit surtout dans une volonté de développement pour l'entreprise et pour s'ouvrir de nouvelles portes dans l'écosystème au-delà de son historique token XRP.

L'émission de notre stablecoin sur XRP Ledger et Ethereum servira de point d'entrée essentiel pour débloquer de nouvelles opportunités pour les cas d'utilisation institutionnels et DeFi dans plusieurs écosystèmes. Monica Long, présidente de Ripple

Le stablecoin de Ripple devrait correspondre aux besoins des petites et moyennes entreprises, ainsi qu'à ceux des institutions financières non bancaires, telles que les sociétés de paiement. La société mise sur sa conformité, plus avancée que celle de Tether selon elle, pour prendre des parts sur le marché des stablecoins (pourtant déjà bien saturé).

Les sociétés émettrices de stablecoins, qui représentent le cours d'une monnaie (en l'occurrence le dollar américain), doivent posséder des réserves d'argent supérieures à la capitalisation du stablecoin en question afin que ce dernier ne soit pas adossé à du vent.

Concernant le futur stablecoin de Ripple, ce dernier sera soutenu par du liquide, des bons du Trésor américain à court terme et d'autres équivalents de trésorerie. Les réserves de Ripple seront régulièrement auditées par un cabinet d'expertise comptable, selon Brad Garlinghouse. Le cabinet en question n'a pas encore été choisi.

Dans le cadre d'une interview accordée à nos confrères de The Block, David Schwartz, le CTO de Ripple, a indiqué que la société aurait aimé lancer un stablecoin plus tôt, mais que les facteurs économiques les avaient amenés à une certaine prudence. La hausse des taux d'intérêt aurait changé la donne et rendu le marché plus attractif, selon lui.

Source : Bloomberg

