Bientôt un « Twitter Coin » ? Des recherches pointent dans cette direction

Jane Manchun Wong, connue pour ses investigations au sein des applications les plus utilisées afin d'en révéler les fonctionnalités à venir, vient de publier ses trouvailles concernant l'éventualité de monnaies d'échange sur Twitter. Bientôt un système de paiements pour le réseau social à l'oiseau bleu ?

Un Twitter Coin pour bientôt ?

Le réseau social Twitter compte-t-il lancer sa propre cryptomonnaie ? Voici la question que se posent beaucoup d'internautes depuis qu'Elon Musk, le PDG de Tesla désormais propriétaire du réseau à l'oiseau bleu, avait évoqué la possibilité d'effectuer des paiements directement sur la plateforme le mois dernier.

Et cette hypothèse a été aujourd'hui appuyée par une découverte de Jane Manchun Wong, une chercheuse connue pour avoir fait de nombreuses trouvailles sur les plus grandes applications à l'instar de Facebook, Instagram, Snapchat, Airbnb ou Google, et pour ensuite révéler ces dernières publiquement. Bien entendu, il s'agit de fonctionnalités à venir censées demeurer secrètes.

En ce qui concerne l'éventualité d'un Twitter Coin, la développeuse a partagé une capture de ce qui semblerait être une éventuelle monnaie d'échange sur Twitter dans l'une des futures versions de l'application. Pour des raisons encore inconnues, Jane Manchung Wong a fait passer son compte en mode « privé » avant de le supprimer purement et simplement.

Capture du tweet de Jane Manchun Wong, depuis supprimé

Jane Manchun Wong avait également partagé une capture d'écran de l'interface de programmation d'application (API) de l'application, laissant apparaitre une section « Coins » dans la rubrique des pourboires de Twitter.

Toutefois, la section étant vide au-delà de l'en-tête, il est actuellement impossible de savoir de quel type de monnaies il pourrait s'agir.

Capture de l'API Twitter par Jane Manchun Wong

Soulignons par ailleurs qu'après avoir révélé un aperçu de ce que dissimulait le capot du futur Twitter, Jane Manchun Wong a supprimé l'ensemble de ses réseaux sociaux et a fait passer son compte GitHub en mode Privé.

Pourquoi une monnaie d'échange sur Twitter ?

Le 9 novembre, le New York Times nous informait que l'entreprise Twitter avait déposé des documents d'enregistrement afin d'acquérir la possibilité de gérer des paiements sur la plateforme. La veille, Elon Musk évoquait l'éventualité d'un système d'échange d'argent entre utilisateurs de la plateforme ainsi qu'une option pour envoyer des fonds depuis Twitter vers un compte bancaire.

Cette possibilité, révélée lors d'un Twitter Space, s'appuierait sur le système de vérification « Twitter Blue », ce dernier nécessitant l'authentification des individus souhaitant obtenir ce statut privilégié sur la plateforme.

Par ailleurs, Elon Musk avait également évoqué un système d'épargne directement intégré à la plateforme, ce qui placerait ainsi Twitter en tant que concurrent indirect d'Apple et de son nouveau système de rendements lancé en parallèle de son Apple Card.

Fidèle à l'actualité entourant Elon Musk et donc désormais Twitter, le Dogecoin (DOGE) a réagi positivement à ces révélations, affichant une progression d'un peu plus de 8 % sur une heure. Le DOGE s'échange actuellement à 0,1 dollar et conserve sa 8e place en termes de capitalisation boursière sur l'ensemble des cryptomonnaies.

Cours du Dogecoin sur la journée

Source : TradingView

