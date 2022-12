Calendrier de l'Avent Cryptoast – Des tonnes de cadeaux crypto à gagner pour Noël

Jusqu'à Noël, profitez de nombreuses offres de nos partenaires et participez à des giveaways sur Twitter à l'occasion de notre calendrier de l'Avent spécial crypto.

Une multitude de cadeaux à remporter

Tout au long du mois de décembre, tentez de remporter plusieurs lots et profitez d'offres spéciales de nos partenaires.

Tous les concours seront organisés sur notre compte Twitter. Pour y participer, rien de plus simple. Il vous suffira de suivre le compte de Cryptoast, celui de notre partenaire, puis de retweeter et liker le tweet.

Cet article sera régulièrement mis à jour avec de nouvelles offres tout au long du mois de décembre, alors n'hésitez pas à l'ajouter à vos favoris pour ne rien louper !

Du 1er au 5 décembre : des cadeaux de Cryptoast

Pour débuter ce calendrier de l'Avent spécial Crypto, Cryptoast vous offre :

3 livres « Bitcoin et autres cryptomonnaies: Bien comprendre avant d'investir », publiés aux éditions Larousse ;

3 journaux physiques Web3 : la 1ère édition du journal papier réalisé par Cryptoast ;

3 accès de 1 mois à notre groupe premium, le Grille Pain.

Pour tenter votre chance, ça se passe sur Twitter :

🎄 LE CALENDRIER DE L'AVENT DE CRYPTOAST DÉBUTE ! 🎅 👉 RT + Follow @cryptoastblog pour tenter de remporter : 🎁 3 livres « #Bitcoin et autres cryptomonnaies »

🎁 3 exemplaires de notre journal papier dédié au Web3

🎁 3 accès d'1 mois à notre groupe premium : @Le_Grille_Pain pic.twitter.com/ZHWNiRvUm6 — Cryptoast - Bitcoin & Crypto-monnaies (@cryptoastblog) December 1, 2022

Qu’est-ce que le Grille Pain ?

Le Grille Pain est notre groupe premium composé d'expert de l'analyse technique, fondamentale, et on-chain. Aux côtés de réflexions exclusives de Vincent Ganne, vous trouverez avec le Grille Pain un accompagnement complet pour votre immersion dans le Web3.

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

Notre livre disponible partout en France

Si vous débutez dans les cryptomonnaies, ou que vous souhaitez que l'un de vos proches vous comprenne mieux lors des repas de famille, alors notre livre « Bitcoin et autres cryptomonnaies: Bien comprendre avant d'investir » est fait pour vous.

Publié aux éditions Larousse et disponible sur Amazon, FNAC, Cultura et chez vos libraires indépendant, ce livre vous permet d'aborder les cryptomonnaies sereinement et a déjà accompagné plus de 15 000 lecteurs.

Commander notre Livre pour tout comprendre aux cryptos Publié aux Éditions Larousse

