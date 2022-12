Les meilleurs cadeaux crypto et Bitcoin à offrir pour Noël 2022

Noël approche et vous ne savez toujours pas quoi offrir à vos proches qui s'intéressent (ou pas) aux cryptomonnaies ? Rassurez-vous ! Qu'il s'agisse de fans de Bitcoin de longue date ou de novice en soif de connaissances, voici plusieurs idées de cadeaux de Noël crypto pour vos amis et votre famille.

Un portefeuille Ledger pour sécuriser ses cryptomonnaies

Outil devenu incontournable pour assurer la sécurité de ses cryptomonnaies, le portefeuille physique est certainement l'un des meilleurs cadeaux que vous pouvez faire à quelqu'un qui détient de la crypto.

Le leader de ce marché n'est autre que Ledger, une entreprise française mondialement connue proposant 3 modèles de portefeuilles crypto : le Ledger Nano S Plus, le Ledger Nano X et le nouveau Ledger Stax.

Le Ledger Nano S Plus (disponible à 79 €) est une version améliorée de l'emblématique Ledger Nano S. Capable de gérer la sécurité des cryptomonnaies, des tokens non fongibles (NFT), mais aussi d'interagir avec la finance décentralisée, ce wallet crypto prenant la forme d'une clé USB est un cadeau idéal pour l'un de vos proches, en plus d'être à un tarif abordable.

Le Ledger Nano X (disponible à 149 €) quant à lui est le modèle premium du fabricant. Contrairement au Ledger Nano S Plus, le Ledger Nano X est compatible avec iOS grâce à sa connectivité Bluetooth, en plus de fonctionner sur batterie, là où le Ledger Nano S Plus doit toujours être branché à un appareil pour fonctionner.

Le Ledger Stax (disponible à 279 €) est le dernier-né des usines de Ledger. La particularité de ce portefeuille par rapport aux autres modèles de Ledger est son design atypique, semblable à une carte de crédit. De plus, Ledger innove puisque le modèle Stax dispose du premier écran tactile incurvé E Ink au monde. Compatible Bluetooth est iOS, il s'agit du produit premium de Ledger.

Le livre « Bitcoin et les autres cryptomonnaies : tout comprendre avant d'investir »

Si vous souhaitez faire découvrir la cryptomonnaie et le Bitcoin à l'un de vos proches, rien de mieux que notre livre « Bitcoin et les autres cryptomonnaies : tout comprendre avant d'investir » publié aux éditions Larousse.

Disponible à 14,95 € chez Amazon, FNAC, Cultura et vos libraires indépendants, ce guide clair et accessible de 160 pages vous donne toutes les clés pour comprendre le Bitcoin, la blockchain et les cryptomonnaies ainsi que des conseils pour investir en minimisant les risques.

Dans le cas où la personne à qui vous souhaitait offrir un livre connaît déjà bien les cryptomonnaies, voici 3 livres plus spécialisés qui abordent le Bitcoin, le Lightning Network et Ethereum plus en profondeur, tous écrits par Andreas Antonopoulos :

Mastering Bitcoin ;

Mastering the Lightning Network ;

Mastering Ethereum.

👉 Retrouvez les meilleurs livres pour comprendre Bitcoin

Une carte cadeau crypto

Plusieurs solutions très simples existent pour offrir facilement des cryptomonnaies à vos proches. Rassurez-vous, bien qu'il puisse s'agir d'un cadeau complexe à mettre au point, il n'en est rien grâce à des plateformes comme Binance.

En quelques minutes, vous pourrez créer sur Binance une carte cadeau avec des cryptomonnaies que son destinataire pourra réclamer. Bien sûr, vous devrez posséder un compte sur la plateforme Binance et disposez de suffisamment de fonds pour envoyer le montant de cryptos de votre choix.

Après quelques étapes rapides depuis l'application mobile de Binance, la carte cadeau est ensuite envoyée à son destinataire via SMS ou mail, lequel sera invité à créer un compte sur Binance pour recevoir son cadeau.

Il est également possible de combiner cette idée cadeau avec un portefeuille physique comme ceux de Ledger, qui pourront être utilisés pour recevoir les cryptos de la carte cadeau.

👉 Voici le processus complet à suivre pour offrir des cryptos avec une carte cadeau de Binance

Des pièces physiques de cryptomonnaies

Cadeau abordable et qui ravira très certainement celui ou celle qui en recevra, les pièces physiques de cryptomonnaies figurent parmi les cadeaux les plus communs à faire aux adeptes de cryptomonnaies.

Il y en a pour tous les goûts, pièces Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL) et des dizaines d'autres. Si cela vous intéresse, nous vous suggérons de consulter les différents marchands sur Amazon, mais pensez à bien vérifier le sérieux du vendeur avant de passer commande.

Une horloge connectée LaMetric Time

Pour une idée cadeau originale, voici la LaMetric Time, une horloge connectée à l'affichage entièrement personnalisable. Disposant de son propre répertoire d'applications, cette horloge peut afficher n'importe quel type de texte : actualités, e-mails, agenda, tweets, compte à rebours, minuteur, rappels, etc.

Vous trouverez sur le répertoire d'applications de LaMetric Time une application baptisée « Cryptocurrencies », développée par Pierre Grimaud. Cette application récupère les données de la plateforme CoinGecko et affiche en temps réel les prix des cryptomonnaies sélectionnées par l'utilisateur.

Avec une prise en main très simple, cette horloge connectée est un accessoire de bureau très apprécié. L'horloge LaMetric Time est disponible sur Amazon France au tarif de 278 €. Toutefois, si cette horloge connectée vous intéresse, nous vous suggérons de commander l'horloge sur Amazon Allemagne, au tarif plus abordable de 204 € à l'heure de l'écriture de ces lignes.

Une carte cadeau de Bitrefill

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un cadeau crypto à proprement parler, la plateforme Bitrefill vous permet d'acheter des cartes cadeaux avec des cryptomonnaies. Sans même créer de compte, vous pouvez avec Bitrefill vous procurer des cartes cadeaux pour toutes les plus grandes enseignes en France, mais aussi pour des services numériques.

Bitrefill accepte nativement 6 cryptomonnaies, à savoir le Bitcoin (BTC), l'Ether (ETH), le Litecoin (LTC), le DASH, l'USDT) et le Dogecoin (DOGE). Cependant, le service Binance Pay est également disponible et vous permet de payer avec plus de 40 cryptomonnaies via la plateforme Binance.

👉 Retrouvez notre présentation complète de Bitrefill

Toute la rédaction de Cryptoast vous souhaite de joyeuses fêtes !

