Wincity, l'investissement immobilier facilité et revisité grâce aux NFTs

L'investissement immobilier n'est pas à la portée de toutes les bourses. Des prix élevés et une gestion compliquée font de ce type d'investissement une activité réservée aux plus fortunés. Découvrez comment Wincity rend l'investissement immobilier accessible à l'aide des tokens non fongibles (NFTs).

Wincity, une plateforme d'investissement immobilier

Si votre curiosité vous a déjà poussé à vous demander quel serait le type d'investissement le plus sûr, vous êtes probablement tombés sur des personnes vous affirmant que l'immobilier est le meilleur choix à faire. Cependant, on est rapidement confronté à une dure réalité : les prix sont très élevés.

C'est pourquoi la plateforme Wincity propose de fractionner ces investissements en tokens non fongibles (NFTs). Cette méthode permet de détruire la barrière du prix en mutualisant les fonds des utilisateurs pour acheter un bien, ce qui permet à quiconque d'investir dans le secteur, tout en commençant à recevoir une rente régulière.

Wincity souhaite faciliter l'accès des utilisateurs au monde de l'immobilier en offrant la possibilité de participer à l'acquisition d'un bien en achetant un NFT.

Pour cela, l'équipe de Wincity va chercher différents biens dans les grandes villes françaises, puis mettre en vente une collection de NFTs pour financer l'acquisition. Après l'acquisition du bien, les utilisateurs détenant un NFT détiendront une part du bien, ce qui leur permet d'obtenir une partie du loyer tous les 11 du mois.

Là où le projet se démarque le plus, c'est qu'il est possible d'acquérir ces NFTs avec des Ethers (ETH), mais également par carte bancaire. La rente est ensuite versée aux propriétaires de ces NFTs en ETH. Le rendement annuel dépend évidemment du prix du bien et du loyer, mais il est généralement estimé autour des 7 % par an.

Les caractéristiques des NFTs Wincity

Les NFTs de Wincity liés à des biens immobiliers disposent de différents niveaux de rareté. Les 1111 NFTs d'une collection classique sont répartis de la manière suivante :

1000 cartes de qualité « Regular » ;

100 NFTs « Rare » ;

10 autres de qualité « Mythics » ;

Le dernier quant à lui possède la rareté « Unique ».

Ainsi, plus un NFT est rare, plus son prix sera important. Détenir une carte avec un niveau de rareté élevé offrira divers avantages sur le futur jeu Wincity, en plus d'une rémunération plus intéressante.

De plus, posséder un NFT Wincity vous offre un accès automatique aux whitelists des futures collections, ainsi qu'un droit d'entrée lors des soirées organisées par la plateforme.

Pour le premier bien, Wincity a également envoyé une carte physique représentant le NFT à tous ses holders. Peut-être que la communauté aura aussi cette surprise lors de la vente du prochain bien ?

Une gouvernance entre les mains des détenteurs de NFTs

Posséder un NFT d'une collection de Wincity vous permet de prendre part aux votes organisés par la plateforme.

Cette gouvernance sera d'ailleurs plus importante en 2023, puisque l'équipe de Wincity prévoit d'étendre la décentralisation de la plateforme pour laisser plus de place aux choix de ses utilisateurs.

Une première vente réussie

La première collection de NFTs Wincity a été publiée en janvier 2022, et ses 1111 unités se sont rapidement vendues. Cette première réussie montre l'intérêt de la communauté envers le projet ainsi que l'investissement immobilier de manière générale.

Situé au sein de la capitale française, le bien « Paris Grande Chaumière » permet aujourd'hui aux propriétaires des NFTs de cette collection de recevoir une part du loyer en ETH tous les 11 du mois. Avec les gains réguliers et la prise de valeur du bien, le rendement annuel est estimé à 8 %.

NFT Wincity de rareté Regular issu de la collection Paris Grande Chaumière

L'un des avantages principaux de cet investissement est que la valeur de ces NFTs est basée sur la valeur du bien immobilier. Avec les fortes baisses que le monde de la cryptomonnaie affronte en ce moment, les possesseurs de NFTs Wincity se retrouvent malgré tout avec un actif qui a gardé sa valeur.

Une gestion exemplaire lors d'un imprévu

Avec un début prometteur, il était normal d'espérer une réussite du même niveau lors de la seconde vente de Wincity. Cependant, la seconde collection « Lille Liberté » a dû prendre fin malgré un très bon démarrage.

En effet, le locataire du bien commercial que les investisseurs avaient en ligne de mire a décidé d'utiliser son droit de préemption. En résumé, ce dernier était prioritaire parmi les différents acheteurs, ce qui a sorti Wincity de la course à l'acquisition du bien.

Mais l'équipe du projet a su retomber sur ses pattes, et a consulté la communauté pour décider de l'avenir des fonds déjà récoltés lors de la vente. Les propriétaires des NFTs de la collection disposaient de 3 choix :

Obtenir un remboursement intégral de leur investissement ;

Attendre les 4 mois de délai du droit de préemption en espérant que la vente ne soit pas faite au locataire ;

Ne pas être remboursé pour que le montant investi finance la prochaine collection.

Après un vote de gouvernance, la décision finale de la communauté a été d'obtenir un remboursement intégral qui sera effectué mi-juillet. Le point positif est que l'investissement a été sécurisé en euros, ce qui fait que le montant remboursé aura la même valeur que le montant investi.

Un avantage pour les personnes ayant acheté les NFTs avec de l'ETH, car après la récente chute du cours de la cryptomonnaie, ces derniers récupéreront la valeur en monnaie fiat de leur investissement, et non la valeur en ETH.

Le fonctionnement économique de Wincity

Lorsque l'on parle d'investissement immobilier, le premier point qui intéresse les utilisateurs concerne les gains potentiels. Pour ceux qui souhaiteraient investir sur un actif Wincity, la première rémunération est une rente mensuelle d'une partie du loyer, qui sera reçue en ETH.

Il est également possible qu'un des NFTs prenne de la valeur. En effet, chacun des tokens représentant une part d'un bien immobilier, ils sont tous adossés à la valeur d'un bien réel.

Wincity propose ainsi 3 incentives aux détenteurs de NFTs, correspondantes à 3 sources de revenus :

Win Cash : la part du loyer versée mensuellement ;

Win Capital : la capitalisation qui résulte de l'effet de levier bancaire lié au remboursement du prêt immobilier. Elle s'ajoute mensuellement à la valeur du NFT ;

Win Plus-Value : l'augmentation de la valeur du bien, estimée annuellement.

Cependant, la condition d'acquisition d'un bien nécessite que la totalité des NFTs d'une collection soit vendue. Si celle-ci n'est pas respectée, les investisseurs seront tout de même remboursés par Wincity, et pourront investir à nouveau lors d'une prochaine collection.

L'avenir de la plateforme Wincity

L'une des ambitions premières de Wincity est de développer une nouvelle dimension au projet à travers la gamification. Pour le moment, les développeurs laissent planer le mystère quant à ce jeu, mais la sortie de ce futur Simcity grandeur nature est espérée pour 2023.

Sur le même thème, l'équipe derrière le projet souhaite créer son propre metaverse. Les investisseurs ayant participé aux premières ventes obtiendront des avantages lorsque ce nouveau monde verra le jour. La rareté du NFT aura également un impact sur ces avantages, ce qui permet de récompenser les utilisateurs qui soutiennent le plus Wincity.

Parmi les futures collections de NFTs, notez que Wincity prépare un nouvel investissement immobilier qui sera révélé au cours de l'été 2022. Particularité de celui-ci : la communauté aura alors la possibilité de voter pour choisir si cette future collection sera proposée sur la blockchain Ethereum ou Polygon.

Enfin, une collection hors-série « History » sera mise en vente le 13 juillet 2022. Cette dernière ne sera pas liée à un bien immobilier, mais permettra cependant de faire rayonner la culture française à travers 3333 cartes à collectionner, réparties selon les 4 niveaux de rareté de la plateforme.

NFT Wincity de l'Arc de Triomphe (regular) NFT Wincity de la Tour Eiffel (rare)

Ces nouveaux actifs offrent un droit de gouvernance sur plusieurs domaines comme le choix de la future ville pour les nouvelles collections, mais ils auront également un rôle important dans le futur jeu Wincity. Posséder un des actifs de la collection History offre également un accès aux différents évènements Wincity.

L'obtention d'une de ces cartes se fera de manière aléatoire lors d'une ouverture de « coffre » que tout le monde pourra acheter à 99 euros ou l'équivalent en ETH. Pour les utilisateurs possédants des NFTs d'autres collections Wincity, la plateforme distribuera entre 1 à 4 coffres selon la rareté des cartes possédées par les utilisateurs.

Notre avis sur la plateforme Wincity

Wincity permet de lier le domaine de l'investissement immobilier aux NFTs de manière simple. Cette plateforme permet de démocratiser ce marché en le rendant plus liquide, grâce à la division d'un bien immobilier en de nombreuses parts.

Cette plateforme permet à quiconque de faire ses premiers pas dans l'investissement immobilier, à partir d'un montant relativement correct.

Wincity tire également sa force de sa gouvernance décentralisée entièrement gérée par les détenteurs de NFTs. Celui-ci a notamment prouvé son bon fonctionnement lors de l’échec de la seconde vente immobilière, où la communauté de Wincity a décidé d’elle-même de la direction à prendre.

La transparence et l'accessibilité de Wincity pourraient lui permettre de devenir une référence dans le domaine de l'investissement immobilier lié à la blockchain.

