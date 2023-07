Twitter va limiter le nombre de messages privés par jour pour promouvoir Blue

Depuis l’arrivée d’Elon Musk aux commandes de Twitter, le réseau social connaît de nombreux changements, et le dernier en date concerne le nombre de messages privés qui pourront être envoyés par jour. En effet, il a été annoncé vendredi que ceux-ci seront limités, pour les utilisateurs n’étant pas abonnés à Twitter Blue.

Pour justifier ce choix, la prétendue raison invoquée est une volonté de réduire le nombre de spams :

Plutôt que de proposer de nouvelles fonctionnalités attractives pour promouvoir sa formule payante, il semble donc que Twitter fasse le choix de brider des fonctionnalités pourtant gratuites jusque-là. À ce jour, Twitter Blue coûte 9,6 euros par mois ou 100,8 euros par an.

Sans surprise, la nouvelle n’a pas été accueillie de manière particulièrement favorable et de nombreux utilisateurs ont plutôt dénoncé une stratégie pour pousser à souscrire un abonnement payant :

It seems like messages between mutuals should be exempt.

The people I made the decision to follow, and who follow me as well, are not where the spam is coming from.

If you make mutuals pay $8/mo to message each other, it will look like it’s more about the money than the spam.

