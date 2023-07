FTX poursuit Sam Bankman-Fried et d'anciens cadres de l'entreprises pour récupérer 1 milliard de dollars

La société en faillite FTX a porté plainte contre ses anciens dirigeants, dont Sam Bankman-Fried et Gary Wang, qui auraient utilisé les fonds de l'entreprise à des fins personnelles à travers d'ingénieux montages financiers. FTX espère ici récupérer plus d'un milliard de dollars afin de participer au remboursement de ses clients lésés.

Le cirque FTX continue

La société en faillite FTX, présidée par John Ray III dans le cadre de sa restructuration, cherche à récupérer 1 milliard de dollars auprès de Sam Bankman-Fried, Gary Wang (cofondateur de FTX), Nishad Singh (ex-ingénieur en chef) et Caroline Ellison, qui était à la tête d'Alameda Research.

Plus précisément, ces derniers sont accusés d'avoir dépensé massivement des fonds de l'entreprise - et donc des clients - afin de s'enrichir personnellement à travers des investissements douteux. Autrement dit, ces nombreux et coûteux investissements n'ont nullement profité à l'entreprise.

Selon le document judiciaire déposé hier, jeudi 20 juillet, les dirigeants de FTX auraient ainsi perpétré une « fraude massive » s'étalant de février 2020 à novembre 2022. À titre d'exemple, les fonds détournés auraient notamment permis à Sam Bankman-Fried et Gary Wang d'acquérir pour 546 millions de dollars d'actions de la société Robinhood en empruntant sans garantie et à taux zéro auprès d'Alameda Research. De surcroît, Caroline Ellison était la seule personne en charge de valider ou refuser les prêts émis par l'entreprise à ce moment-là.

Via d'ingénieux montages financiers, les 4 intéressés ont également pu se verser l'équivalent de 725 millions de dollars sous forme d'actions FTX, qu'ils n'ont littéralement jamais eu à payer de leur poche. Enfin, ils ont également dilapidé l'argent de leurs clients à travers des maisons de luxe, des contributions politiques et caritatives, ou dans divers investissements douteux. Même le père de Sam Bankman-Fried aurait bénéficié d'un prêt de 10 millions de dollars pour couvrir ses frais de justice.

Il s'agit là de la dernière action engagée par la nouvelle direction de FTX dans le but de gagner des fonds pour procéder au remboursement des nombreux clients lésés. À ce titre, nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 29 septembre pour déposer une réclamation auprès de l'exchange si vous avez des fonds bloqués sur la plateforme depuis sa faillite.

Bloomberg

