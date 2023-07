La sortie de Threads, l’équivalent de Twitter chez Meta, est un signal. Twitter est affaibli, et des concurrents aux dents longues souhaitent prendre sa place. Sous la direction d’Elon Musk, le réseau social s’est en effet transformé : il ambitionne de devenir une superapp, et de proposer des services très variés à ses utilisateurs… Dont des services financiers.

Les applications de finance ne sont pas régulées comme les réseaux sociaux, et Twitter devra s’enregistrer auprès de plusieurs institutions. Et l'on vient d'apprendre que c’est maintenant chose faite dans trois États américains :

NEWS: Twitter has finally secured its first money transmitter licenses in several US states. pic.twitter.com/gziiRgelYU

— T(w)itter Daily News  (@TitterDaily) July 5, 2023