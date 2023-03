Elon Musk souhaite que Twitter devienne « la plus grande institution financière du monde »

Des ambitions démesurées ? Le PDG de Twitter Elon Musk souhaite que l’entreprise devienne la première institution financière au monde. Zoom sur le futur envisagé par le milliardaire.

Elon Musk voit grand pour Twitter

Le PDG de Twitter s’est exprimé lors d’une conférence de Morgan Stanley, qui a eu lieu hier. Elon Musk a depuis plusieurs mois résolument orienté la stratégie du réseau social vers les paiements, et il compte aller encore plus loin. Interrogé sur l’avenir de Twitter, il a ainsi affirmé :

« Je pense qu’il est possible que nous devenions la plus grande institution financière du monde, simplement en fournissant aux gens des moyens de paiement pratiques. »

Musk a déjà évoqué son ambition de faire de Twitter une « super app », et plus simplement un réseau social. Cela passera vraisemblablement par sa transformation ou son intégration à la future application X.com. Le PDG compte ainsi venir concurrencer PayPal sur son terrain, et proposer une « solution financière puissante » au grand public.

Un long chemin à parcourir ?

Pour l’instant, le projet n’en est qu’à ses balbutiements, et il pourrait être difficile à parachever. Pour rappel, Twitter n’est pour l’instant plus profitable, et la confiance dans le développement du réseau social a quelque peu été ébranlée – en particulier au niveau des actionnaires.

Initialement, Musk envisageait un Twitter basé sur une blockchain, avec des messages qui seraient effectués en tant que microtransactions. Mais il a abandonné l’idée, anticipant des problèmes de scalabilité. Pour autant, le PDG souhaite que Twitter devienne une application de paiement, avec un portefeuille dédié.

En début d’année, on apprenait que Twitter travaillait sur de futurs services bancaires, et envisageait la mise à disposition de cartes bancaires et de comptes épargne. Musk n’a par ailleurs pas fermé la porte aux cryptomonnaies, qui seraient éventuellement compatibles à l’avenir. Il a cependant récemment cabotiné sur son désintérêt pour les cryptomonnaies :

“I used to be in crypto, but now I got interested in AI" — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2023

« J’étais dans les cryptos, mais je m’intéresse maintenant à l’intelligence artificielle. »

Les humeurs du PDG de Twitter étant particulièrement changeantes, on suivra donc avec attention les évolutions de Twitter, et sa possible transformation en réseau de paiement.

Source : Cryptoslate - Image : Steve Jurvetson via Flickr (CC BY 2.0)

