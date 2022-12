Le géant du paiement Stripe avance un peu plus dans le Web3

Malgré un contexte de marché compliqué, les cryptomonnaies continuent d’attirer et l’innovation se poursuit. Le géant américain du paiement, Stripe, vient d’annoncer sa « rampe de lancement fiat vers crypto » dont l'ambition est de faciliter les paiements pour les entreprises du Web3.

Stripe facilite les paiements en crypto

Une bouffée d’air frais dans ce contexte de marché très morose, pour ne pas dire plus. Le géant du paiement Stripe a annoncé, ce jeudi, le lancement d’une fonctionnalité très attendue. Décrite comme une « rampe de lancement fiat vers crypto », l’objectif est de simplifier les paiements des entreprises du Web3.

En quelques mots, les développeurs d’applications dans l’industrie de la blockchain pourront faire appel à ce service pour permettre à leurs clients de transformer leurs monnaies fiat (surtout dollars pour l’instant) en cryptomonnaies. Mais ce n’est pas tout, cela gérera également les contrôles de fraude, de conformité et de connaissance du client (KYC).

Pour les utilisateurs finaux, cette rampe d’accès offrira une expérience de paiement plus fluide, transparente et optimisée pour un règlement instantané en cryptos. Il suffira d’enregistrer ses informations personnelles et de paiement sur Link afin de payer en un clic sur tous les autres sites compatibles avec Stripe.

Pour l’heure, rien n’a été communiqué quant aux frais appliqués par Stripe. Toutefois, il est possible d’apercevoir sur la vidéo de présentation qu’un paiement de 100 USDC occasionnera des frais de 4,99 dollars, ce qui peut paraître assez élevé :

Exemple de frais de paiement sur Stripe

À l’heure de l’écriture de ces lignes, ce service de rampe de paiement fiat vers crypto développé par Stripe est déjà utilisé par quelques entreprises du Web3. Le communiqué évoque notamment la plateforme de streaming Audius, la marketplace de NFT Magic Eden, le portefeuille numérique Argent X et une dizaine d’autres sociétés.

👉 Découvrez notre guide pour savoir comment acheter du Bitcoin en 2022 ?

Le trading sur eToro »

Un problème majeur du Web3

Dans son communiqué, Stripe explique que cette solution répond à un véritable problème dans l'industrie du Web3. En effet, la blockchain donne l'accès à des fonctionnalités extrêmement puissantes, telles que le stockage ou le transfert d'argent, la preuve de détention d'un bien, la vérification d'identité, et bien d'autres.

Toutefois, « l'un des besoins les plus primaires pour un développeur n'est pas assez développé ». En effet, il n'existe pas de moyen de rendre plus simple d'utilisation les interfaces entre les applications du Web3 et le monde réel. De ce fait, les moyens de paiements sont compliqués à appréhender et il est difficile d'attirer de nouveaux utilisateurs.

C'est donc, en quelques mots, l'ambition de Stripe. Cette initiative est véritablement importante, tant Stripe est un géant du monde des paiements, traitant les achats en ligne pour des entreprises comme Apple et Walmart. Son entrée dans le monde de la cryptomonnaie pourrait contribuer à démocratiser les paiements par la blockchain.

👉 Sur le même thème – Circle : l’émetteur de l’USDC s’associe à Apple Pay pour développer ses solutions de paiements

L'application crypto tout-en-un 0 frais pour votre 1er achat de cryptos 🔥 (jusqu'à 1000 $)

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.