États-Unis : 60 % des investisseurs crypto ne comprendraient pas la blockchain

D'après une étude, près de 60 % des investisseurs crypto américains affirment ne pas comprendre la technologie blockchain. Comment expliquer ce chiffre si paradoxal ?

Cryptomonnaies aux États-Unis : l'incompréhension autour de la blockchain demeure

Une récente étude de Preply révèle un paradoxe intéressant dans l'adoption des actifs numérique aux États-Unis : 60% des Américains qui investissent dans les cryptomonnaies ne comprendraient pas la blockchain.



L'enquête, menée auprès d'un millier d'Américains, s'est penchée sur leurs connaissances, leur intérêt et leur expérience vis-à-vis des cryptos. Le verdict est stupéfiant : 3 investisseurs sur 5 ignorent le fonctionnement de la blockchain, la technologie fondamentale qui se cache derrière les cryptomonnaies sur lesquelles ils investissent.

Plus généralement, 35% des investisseurs crypto aux États-Unis acquiescent d'un manque de connaissance et d'une mauvaise compréhension du sujet.

L'étude de Preply démontre aussi que la Floride, l'État de Washington et la Californie arrivent en tête des États où les gens recherchent le plus de mots et d'expressions liés aux cryptomonnaies. Du côté des villes, Orlando et Miami en Floride, ainsi qu'Atlanta en Géorgie, se démarquent par leur grand intérêt pour les cryptos.

Parallèlement, l'étude a analysé les recherches Google de 29 termes cryptos populaires recherchés sur l'année écoulée, et ce, dans l'ensemble des 50 états et dans plus de 181 plus grandes villes américaines.

Les recherches les plus fréquentes portent sur des acronymes et abréviations comme DAO (Decentralized Autonomous Organization), DEX (Decentralized Exchange) et ICO (Initial Coin Offering). L'étude montre une curiosité plus forte pour le jargon crypto que pour les termes complets.

Blockchain : un problème de génération

L'étude sur la compréhension des cryptomonnaies par la population américaine a montré que les personnes de différents âges et sexes avaient des niveaux de confiance, de curiosité et de connaissances différents.

Cette partie de l'étude a cherché à savoir qui se sentait vraiment à l'aise avec les notions, les termes et toutes les particularités du secteur, et qui voulait en apprendre plus.

La génération Y est celle qui se sent le plus à l'aise pour comprendre les cryptomonnaies, et les hommes se sentent généralement plus sûrs de leurs connaissances en matière de crypto que les femmes.

Mais même si 46 % des personnes interrogées se sentent globalement confiantes, un nombre surprenant d'investisseurs (35 %) ne sont pas sûrs de comprendre les cryptomonnaies, en particulier les investisseurs de la génération Z (40 %).

D'après l'étude, c'est les personnes de la génération X qui n'ont pas encore investi dans les cryptos qui montrent le plus d'intérêt pour le faire à un moment donné.

Malgré un manque de compréhension technique, l'enthousiasme pour les cryptos semble être toujours présent aux États-Unis. Quel que soit leur âge, 40 % des personnes qui n'ont pas investi dans les cryptomonnaies envisagent de passer le cap un jour, et 27 % ont déclaré vouloir suivre des cours pour en apprendre davantage sur ce sujet.

Source : Preply

