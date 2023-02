Les investisseurs en cryptomonnaies sont-ils en perte depuis 2015 ? Rapport de la BRI

Le constat de la Banque des règlements internationaux est clair : entre 2015 et 2022, la majorité des investisseurs du marché des cryptomonnaies aurait perdu la moitié de leurs sommes investis. Cependant, derrière ce constat se cache une réalité beaucoup plus nuancée. On fait le point.

