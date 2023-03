Selon Paxos, 89% des investisseurs en cryptomonnaies accordent leur confiance aux banques et exchanges

Alors que 2022 a été une année charnière pour le secteur des cryptomonnaies avec la multiplication des exchanges en procédure de faillite, les investisseurs plébiscitent toujours autant les entreprises centralisées. D'après un sondage de Paxos, l'immense majorité d'entre eux accordent leur confiance à ces firmes pour stocker et sécuriser leurs actifs.

Une méfiance rapidement apaisée ?

En 2022, avec l'effondrement de Celsius, BlockFi et FTX, nous pourrions nous attendre à une méfiance croissante des investisseurs envers les plateformes centralisées. Cependant, un sondage récemment publié par Paxos révèle que l'utilisation des services de ce type entreprise reste très élevée.

Selon un panel de 5 000 individus vivant aux États-Unis, 89% des investisseurs accordent leur confiance aux banques, aux exchanges et aux applications de paiement pour stocker et sécuriser leurs cryptomonnaies. Ce résultat est d'autant plus surprenant lorsque nous connaissons les faillites à répétition qui rythme le quotidien du secteur depuis près d'une année, et les pertes financières colossales qui s'en sont suivies.

Malgré tout, les entreprises centralisées gardent une très grande place dans le cœur des investisseurs : en mars 2023, tandis que les volumes d'échange quotidien de l'ensemble des exchanges décentralisé (DEX) effleurent les 3 milliards de dollars, celui de l'exchange Binance dépasse les 15 milliards de dollars à lui tout seul.

De plus, toujours d'après Paxos, deux des trois plateformes les plus utilisées pour acheter des cryptomonnaies ne sont pas des entreprises dont l'activité tourne essentiellement autour de ce marché d'actif : respectivement 31% et 26% des répondants ont affirmé utiliser PayPal et Robinhood.

De même, 75% des enquêtés seraient prêts à acheter des cryptomonnaies par l'intermédiaire de leurs banques si ces dernières développent un tel service à destination de leurs clients. En outre, le développement généralisé des cryptomonnaies ne peut pas se faire sans la participation des acteurs financiers préexistants.

De nouveaux investisseurs confiants malgré leurs pertes

Selon l'étude de Paxos, 27% des interrogés ont fait l'acquisition de leurs premières cryptomonnaies lors de l'année passée. En additionnant à ce résultat un second sondage effectué en 2022 par Paxos, 44% des personnes ayant investi sur ce marché ont réalisé leur premier investissement entre janvier 2021 et décembre 2022.

Ces chiffres permettent de justifier partiellement l'étude menée par la Banque des règlements internationaux (BRI) affirmant que 75% des détenteurs de Bitcoin (BTC) étaient en perte lorsque son cours stagnait autour des 20 000 dollars avant la faillite de FTX.

En effet, parmi les investisseurs en perte, nous retrouvons les récents entrants sur ce marché ayant effectué leurs premiers investissements lorsque la capitalisation des cryptomonnaies était à son plus haut. Depuis son record en novembre 2021, le prix du Bitcoin a chuté de 68%.

Néanmoins, la majorité des investisseurs continuent à croire en cette classe d'actif sur le long terme. Les répondants sont 75% à faire légèrement confiance ou confiance aux cryptomonnaies concernant leurs perspectives d'avenir.

D'ailleurs, ce sentiment est confirmé par le fait que 72% des investisseurs ont déclaré n'être que peu ou pas inquiétés par la volatilité des cours lors de l'année 2022.

Cette confiance placée dans les cryptomonnaies est principalement justifiée par le tournant important que prennent les plus grandes institutions financières du monde vis-à-vis de ces nouveaux actifs : dernièrement, la seconde banque d'Allemagne DZ Bank annonçait s'ouvrir aux cryptomonnaies pour ses clients institutionnels.

Source : Paxos

