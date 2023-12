Paxos : le stablecoin USDP débarque sur Solana (SOL)

Paxos a annoncé vendredi l’arrivée de son stablecoin USDP sur la blockchain Solana (SOL). Au travers de cette décision, l’actif se diversifie ainsi d’Ethereum (ETH).

Le stablecoin USDP de Paxos arrive sur Solana

Tandis que l’écosystème Solana (SOL) retrouve des couleurs depuis quelques mois, l’émetteur de stablecoins Paxos a dévoilé vendredi l’arrivée de son USDP sur cette blockchain.

Jusqu’ici, l’USDP n’était présent nativement que sur Ethereum (ETH) et cette diversification auprès de son principal concurrent marque ainsi un tournant pour l’entreprise.

Walter Hessert, le responsable de la stratégie de Paxos, estime que cette expansion représente « une étape importante vers l’omniprésence des stablecoins » auprès des consommateurs, saluant également cette nouveauté :

« Paxos a établi la norme en matière de surveillance, de gestion des réserves et d’émission sur le marché des pièces stables. En intégrant l’USDP à Solana, nous permettons à chacun d’obtenir et d’utiliser plus facilement les stablecoins les plus sûrs et les plus fiables. »

👉 Quels sont les différents types de stablecoins et comment fonctionnent-ils ?

De son côté, Raj Gokal, l’un des cofondateurs de Solana, accueille avec satisfaction l’arrivée de l’USDP sur la blockchain et indique que cela permettra à Paxos de « poursuivre sa vision d’un avenir plus ouvert et plus autonome financièrement ».

Pour l’heure, l’actif se classe en 11e position de la catégorie stablecoins de CoinGecko, avec une capitalisation de près de 371 millions de dollars. Juste devant lui, nous retrouvons d’ailleurs le PAXG, un stablecoin émis également par Paxos, mais celui-ci étant indexé au cours de l’or.

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché crypto

Pour ce qui est de Solana, nous soulignions plus tôt l’engouement autour de cet écosystème ces derniers temps. Cela se traduit notamment par une progression du SOL de près de 890 % depuis le début de l’année, passant de 9,69 dollars à 95,86 dollars lors de l’écriture de ces lignes.

Ainsi, la cryptomonnaie se place désormais en 5e place du classement avec une capitalisation de 40,94 milliards de dollars, au coude-à-coude avec le BNB de Binance.

👉 Pour aller plus loin — Comment acheter la cryptomonnaie SOL de Solana ?

Après les inquiétudes sur cet écosystème suite au scandale FTX qui était fortement impliquée dans le développement du réseau, il semble que ce dernier a réussi à surmonter cette épreuve, encourageant de ce fait des acteurs comme Paxos à s’y intéresser.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Source : Paxos

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.