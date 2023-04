La capitalisation boursière des stablecoins adossés à l'or vient de dépasser le milliard de dollars

Le cours de l'or a augmenté de manière significative depuis novembre 2022, avec une hausse prononcée lors de l'effondrement de la Silicon Valley Bank en mars. Les stablecoins adossés à l'or, comme PAXG et XAUT, ont également connu une augmentation de leur capitalisation boursière, dépassant ensemble le milliard de dollars. De son côté, le Bitcoin se décorrèle des principaux indices boursiers et montre une forte corrélation avec l'or et l'argent.