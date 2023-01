Consolider son épargne en mêlant or et Bitcoin (BTC) avec GOLD AVENUE

Découvrez pourquoi l'or et le Bitcoin (BTC) sont 2 actifs complémentaires permettant de se constituer une épargne solide, condition nécessaire pour s'assurer une résilience dans les périodes d'incertitudes. Nous verrons également comment acheter de l'or en toute sécurité avec GOLD AVENUE, plateforme de premier plan dans la vente, le stockage, et le rachat de métaux précieux.

Qu'est-ce qui différencie l'or et le Bitcoin ?

Si le Bitcoin (BTC) profite parfois du surnom « d'or numérique », cela n'est pas dû au hasard. Effectivement, le Bitcoin et l'or, bien qu'ils soient opposés sur différents points, constituent ce que l'on appelle des réserves de valeur.

Le Bitcoin constitue un actif numérique dont nous sommes les seuls détenteurs, sous réserve bien sûr de conserver la propriété de ses clés privées. L'or, de son côté, est un bien physique, palpable et échangeable, et ce depuis toujours. D'ailleurs, l'or a longtemps été une valeur de référence pour la monnaie en circulation, on parlait alors « d'étalon or », une structure qui a été abandonnée peu à peu au début des années 30 en Europe et en 1976 aux États-Unis, entraînant une envolée du cours de l’or.

Et si l’or n’est plus utilisé directement dans les systèmes monétaires mondiaux, ce métal précieux continue d'intéresser les individus souhaitant se doter d'une épargne physique imperméable aux divers événements relatifs au système financier mondialisé, tant au niveau géopolitique qu'au niveau d'une inflation qui ne cesse d'inquiéter les ménages.

Alors pourquoi le Bitcoin bénéficie-t-il du surnom d'or numérique ? Pour comprendre cela, il est nécessaire d'évaluer ce que le Bitcoin et l'or ont en commun. Avant toute chose, s'ils suscitent un tel intérêt, c'est principalement car leur quantité disponible est limitée. De minces quantités d'or sont extraites chaque année, et la quantité de bitcoins ajoutée à la circulation est divisée par 2 tous les 4 ans en raison du halving. Par ailleurs, en adéquation avec le white paper rédigé par Satoshi Nakamoto, il n'y aura jamais plus de 21 millions d'unités de Bitcoin disponibles sur le marché.

Nous pouvons également établir un parallèle intéressant entre ces 2 actifs et leur rapport à la monnaie fiduciaire que nous utilisons dans notre vie quotidienne. L'or et le Bitcoin pouvant tous deux servir de moyens d'échange (le Bitcoin peut être utilisé comme moyen de paiement dans de nombreux pays), d'unités de compte ou de réserve de valeur, ils sont bel et bien assimilables à une monnaie.

Toutefois, ce qui différencie sans doute principalement le Bitcoin de l'or, c'est leur volatilité propre. Effectivement, le Bitcoin, bien qu'il observe une hausse de sa valeur sur le long terme, reste extrêmement volatil à court et moyen terme. De plus, ce dernier observe une corrélation non négligeable avec le système financier traditionnel et demeure sensible au momentum des investisseurs et aux mouvements relatifs au marché des cryptomonnaies.

Figure 1 - Volatilité moyenne quotidienne observée pour l'or, le Bitcoin, l'indice Nasdaq et l'indice S&P 500

On se souvient par exemple de cette fameuse journée du 19 mai 2021 durant laquelle le cours du BTC avait essuyé une perte de 30 % suite à une annonce négative concernant le marché chinois.

L’or, en revanche, est considéré comme un actif relativement stable, à la volatilité parmi la plus faible des actifs traditionnels et qui tend à s’apprécier sur le long terme. De plus, on dit que l’or est inversement corrélé aux autres actifs, autrement dit, lorsque les autres actifs chutent, l’or a tendance à monter, et vice versa. Ce sont cette faible volatilité et cette corrélation négative qui donnent à l’or son titre de valeur refuge.

Enfin, un dernier point intéressant est la fiscalité propre à l’or d’investissement. En France, comme dans la majorité des pays d’Europe, si l’or n’est pas soumis à la TVA, des taxes s’appliquent cependant à la revente. Heureusement, la taxe sur les plus-values faites sur l’or est dégressive dans le temps, ce qui veut dire qu’au bout de 22 ans de détention, votre or sera exonéré de taxes au moment de la revente.

Pourquoi l'or et le Bitcoin sont-ils complémentaires ?

Nous venons de le voir, ce qui différencie principalement l'or et le Bitcoin, ce sont leur volatilité et leur comportement vis-à-vis des mouvements de marché.

Pour autant, les investisseurs doivent-ils choisir entre l’un et l'autre ? Et bien non, nous pourrions même dire que l'or et le Bitcoin sont tout à fait complémentaires pour les raisons que nous avons justement énumérées.

Posséder à la fois de l'or et du Bitcoin permet justement de consolider son épargne en diversifiant ses expositions avec 2 actifs aux propriétés propres. Ainsi, posséder de l'or permet de répondre à une problématique de sécurisation de son épargne et des ses investissements, dans la mesure où sa valeur est historiquement stable sur le long terme, et tend à le rester. Et comme le cours de l’or tend à monter lorsque les autres actifs majeurs chutent, il est aussi utilisé pour protéger son portefeuille des aléas des marchés cryptos et boursiers.

Le Bitcoin, au contraire, sera davantage à considérer comme un actif spéculatif permettant de générer du profit à court ou moyen terme (la volatilité sera souvent élevée), voire même à long terme pour les plus patients, auquel cas la volatilité pourra notamment être « lissée » via des stratégies d'investissements telles que le Dollar Cost Averaging (DCA).

Toutefois, avec cette stratégie, vous serez dans l'impossibilité de vous servir du Bitcoin comme d'un actif utilisable à tout moment en tant qu'épargne de secours, puisque vous serez dépendant de son cours du moment.

Figure 2 - Volatilité du Bitcoin (en bleu ciel) face à différents métaux, dont l'or (en bleu marine)

Nous le savons, une bonne épargne est une épargne diversifiée, c'est pourquoi posséder des actifs aux propriétés différentes s'avère judicieux. Si un portefeuille est constitué seulement d'investissements du même ordre (obligations, actions, épargne, etc.), alors toute la valeur du portefeuille baissera simultanément lors de l'apparition de facteurs défavorables.

Ici, en investissant à la fois dans l'or et le Bitcoin, vous permettez à votre portefeuille de réagir à un plus grand nombre de situations provoquant la baisse de tel ou tel actif. Une baisse, qui, en l'occurrence, pourra être compensée par la hausse ou la stabilité relative d'un autre actif.

En définitive, investir dans l'or constitue un bon moyen de se protéger de la volatilité importante du Bitcoin, de surcroît avec un actif physique qui a fait ses preuves à travers les âges, notamment lors des périodes de hausse de l'inflation.

Commencez à épargner dans l'or avec GOLD AVENUE

Avant d'acheter de l'or ou un quelconque métal précieux en vue de se constituer une épargne solide et accessible, il convient de faire appel à un acteur reconnu dans ce secteur, tant pour la qualité de ses services que pour l'authenticité des produits qu'il propose.

GOLD AVENUE, en tant que revendeur officiel du MKS PAMP GROUP et leader sur le marché européen, répond à l'ensemble de ces critères. Effectivement, sa société mère fait partie de la London Bullion Market Association (LBMA), assurant ainsi la qualité des métaux précieux produits par MKS PAMP elle-même.

Un autre point intéressant est que les lingots d’or que vous achetez sur GOLD AVENUE sont entièrement neufs et alloués, c'est-à-dire qu’ils vous appartiennent à 100% (contrairement à d’autres plateformes qui peuvent vendre de l’or d’occasion ou partagé). Si vous choisissez leur solution de stockage sécurisé, vos lingots seront conservés dans leurs coffres en Suisse et hors de leur bilan. Autrement dit, même s’il venait à arriver quelque chose à GOLD AVENUE, vos métaux vous appartiendraient toujours et vous pourriez les récupérer à tout moment.

Précisons d'emblée que l'épargne en or n'est pas réservée qu'aux gros portefeuilles : GOLD AVENUE propose de l'or à partir de lingotins d'un gramme composé à 99,99 % d'or pur (24 carats), produit par la raffinerie MKS PAMP.

Vous ne savez pas par où commencer ou vous avez du mal à définir le budget que vous souhaitez allouer à votre investissement dans l'or ? GOLD AVENUE propose un assistant d'épargne afin de déterminer quelle sera la stratégie d'achat la plus adaptée à votre profil.

Figure 3 - Aperçu d'une fenêtre d'achat d'or sur le site de GOLD AVENUE

En tant que revendeur de métaux précieux, GOLD AVENUE sera tenu de facturer une marge sur les produits vendus sur le site. Cette marge est directement comprise sur les prix affichés sur le site, vous préservant ainsi de toute mauvaise surprise: le prix indiqué est le montant que vous paierez pour le produit, une fois acheté et stocké sur votre portefeuille GOLD AVENUE, le prix indiqué sera donc celui du métal moins la marge.

En contrepartie, GOLD AVENUE est en mesure d'assurer le stockage de vos métaux précieux en toute gratuité, le tout assuré contre la perte, le vol et les dommages. De plus, GOLD AVENUE ne prélève ni frais ni commission lors de vos éventuelles opérations de revente.

Si vous préférez stocker votre or vous-même, l'entreprise propose une livraison assurée rapide et en toute discrétion à travers toute l'Europe.

Enfin, GOLD AVENUE propose également une solution de rachat instantané pour tous les produits stockés chez eux. Cela signifie que si vous souhaitez revendre rapidement vos biens, GOLD AVENUE vous rachètera vos métaux stockés chez eux à la valeur actuelle du marché et à tout moment.

Sources : Figures 1 & 3 GOLD AVENUE - Figure 2 : IntoTheBlock

