Trade Republic offre désormais 4 % d'épargne brut et rend le marché obligataire accessible à tous dès 1 €

Le courtier allemand Trade Republic révolutionne l'accès au marché obligataire en permettant à ses utilisateurs d'investir dans plus de 500 obligations d'États et d'entreprises avec seulement 1 euro de capital investi minimum. En parallèle, Trade Republic annonce rémunérer les espèces non investies en action de ses clients à hauteur de 4 % annuel brut dès le 1er octobre prochain.

Trade Republic veut démocratiser le marché obligataire

Le courtier allemand Trade Republic frappe fort et annonce que ses utilisateurs peuvent désormais investir dans plus de 500 obligations d'États et d'entreprises dès 1 euro, une première. Là où la plupart des obligations exigent généralement un capital d'investissement de 1 000 euros minimum, Trade Republic a fait le choix de rendre cette classe d'actifs accessible au plus grand nombre, comme le souligne Christian Hecker, son cofondateur :

« Dans le contexte économique actuel, les obligations constituent une classe d'actifs importante pour profiter des taux d'intérêt élevés actuels mais dans la durée. Nous sommes le premier courtier en Europe à rendre cette classe d'actifs vraiment accessible aux investisseurs particuliers. »

Ainsi, alors que l'investissement dans les obligations était jusqu'ici réservé à une certaine élite tant au niveau des connaissances requises que d'un point de vue financier, tous les épargnants sont désormais dans la capacité d'accéder au marché obligataire simplement, et ce à travers plus de 500 obligations d'États et d'entreprises liquides.

Par ailleurs, comme le précise Matthias Baccino, le directeur des marchés européens pour Trade Republic, la hausse des taux d'intérêt fraichement opérée par la Banque centrale européenne (BCE) ne constitue pas un frein à une épargne fonctionnelle et responsable :

« Chacune et chacun sent bien l’impact négatif de la hausse des taux d’intérêt, par exemple sur les coûts des crédits immobiliers. Mais trop peu d’épargnants en France en voient les effets positifs sur l’épargne et en bénéficient grâce aux obligations. [...] L’Autorité des Marchés Financiers a récemment publié une étude démontrant des frais élevés pour investir en obligations. Avec notre nouvelle offre, il est désormais accessible à tous les budgets de pouvoir épargner en obligations. »

Trade Republic : le courtier qui rémunère les fonds non investis

4 % d'épargne brut annuelle dès le mois prochain

Dès le 1er octobre prochain, Trade Republic commencera à rémunérer les espèces non investies en action de ses clients (comprendre l'argent non utilisé) à hauteur de 4 % annuel brut. Une offre plafonnée à hauteur de 50 000 euros, qui vient s'aligner sur la récente hausse des taux directeurs de la BCE.

Fondée en 2015, Trade Republic comptabilise plusieurs milliards de dollars d'actifs sous gestion et est présente dans 17 pays européens. Au-delà du marché obligataire, Trade Republic permet également d'investir dans les cryptomonnaies, les ETF ou encore les produits dérivés.

Concernant son activité en France, la plateforme y est établie grâce à son enregistrement en tant que Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), un titre délivré par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

« Jusqu'à maintenant, les épargnants devaient faire appel à des banques ou à des conseillers coûteux pour accéder au marché obligataire. Avec cette nouvelle offre, nous faisons un pas de plus pour rendre l’épargne sur les marchés financiers accessible à toutes et tous. »

Source : communiqué de presse

