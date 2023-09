Il y a 15 ans : Lehman Brothers s'effondrait et Bitcoin voyait le jour

Il y a quinze ans jour pour jour, la banque américaine Lehman Brothers s'effondrait, révélant une fois de plus les vices du système financier traditionnel. Comme un symbole, la même année voyait la naissance du Bitcoin (BTC). Retour sur quinze ans d'histoire : l'héritage d'une crise, l'émergence d'une alternative.

15 septembre 2008 : Lehman Brothers fait faillite.

Il y a quinze ans jour pour jour, le 15 septembre 2008, ce qui paraissait impensable se produit : la banque américaine Lehman Brothers se déclare en faillite. Vieille de plus d'un siècle, cette institution que l'on croyait éternelle est abandonnée à son sort par la banque centrale américaine, déclenchant ainsi la pire crise financière et économique depuis les années 1930.

Après plusieurs mois de déboires financiers, la quatrième banque d'affaires des États-Unis dépose le bilan et laisse une ardoise de 691 milliards de dollars, ainsi que 27 000 employés au chômage. Après avoir survécu au crash de 1929, c'est finalement la crise des « subprimes » qui aura eu raison de Lehman Brothers.

Au début des années 2000, la bulle spéculative immobilière est énorme aux États-Unis. Les banques multiplient les « subprimes », des prêts immobiliers accordés à des clients à risque, c'est-à-dire avec un fort risque de défaillance.

Alors que la Réserve fédérale américaine tente d'agir en 2005, les taux d'intérêt des crédits bancaires augmentent drastiquement et les clients « subprimes » ne peuvent plus assurer le paiement de leurs mensualités. C'est le début de la fin pour cette bulle immobilière qui s'effondre rapidement, entraînant un séisme sur les marchés financiers mondiaux.

Quelques semaines après la chute de Lehman Brothers, le 31 octobre de la même année, Satoshi Nakamoto publiait un papier désormais célèbre : le livre blanc de Bitcoin.

Comme un signe que ce dernier était sur la bonne voie, ce mystérieux individu dont la volonté était de proposer une alternative saine au système financier traditionnel, infecté de l'intérieur et donc les vices spéculatifs ont plongé le monde dans l'une des pires crises de notre ère.

15 septembre 2023 : où en est-on ?

Quinze années plus tard, le fantôme de Lehman Brothers est encore bien présent. Funeste baromètre des nouvelles crises financières qui nous touchent, il incarne désormais les failles encore bien ancrées de ce système financier et de ses institutions.

Alors oui, la tempête de 2008 a engendré des changements dans ce système. La réforme de « Bâle III », présentée en 2010 par le Comité de Bâle, a permis d'accroître les capacités de résilience des banques, renforçant théoriquement leur robustesse et leur sécurité.

La fameuse « union bancaire », introduite en 2014 au sein de la zone euro, a engendré la création du mécanisme de surveillance unique (MSU) qui supervise la gestion des faillites éventuelles d'une centaine d'établissements bancaires en Europe.

Toutefois, aujourd'hui plus que jamais, le destin du monde semble reposer entre les mains des quelques banques centrales les plus puissantes. Le système financier laisse transparaître ses failles à chaque nouvelle émission monétaire - salvatrice à court terme, destructrice au long terme - sans lesquelles il se serait effondré depuis bien longtemps.

Évolution des réserves de la FED en dollar américain

Le 9 mars 2023 a été marqué par la faillite de la Silicon Valley Bank, un épisode de crise rappelant évidemment Lehman Brothers. Spécialisée dans les start-ups et considérée comme l'une des plus grandes banques américaines, la SVB a de nouveau fait trembler l'ensemble des banques mondiales.

Sans le nouveau plan de relance de la FED, à savoir la réouverture de la planche à billets et l'impression de plus de 300 milliards de dollars en l'espace d'une semaine, les répercussions auraient été bien plus profondes. Cette fuite en avant témoigne que les quinze ans après la chute de Lehman Brothers, la finance mondiale n'a pas renoncé à ses vices.

En attendant, les fondamentaux de Bitcoin apparaissent de plus en plus forts et tangibles. Bien que son prix sur les marchés ait pu grimper jusqu'à 69 000 dollars, puis redescendre autour des 25 000 dollars aujourd'hui, sa (proposition de) valeur réelle ne cesse d'augmenter.

Source : Federal Reserve

