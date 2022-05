Crypto.com (CRO) réduit le cashback de ses cartes et des intérêts de l'épargne Earn

Crypto.com (CRO) vient d'annoncer d'importants changements aux détenteurs de ses cartes bancaires. Dès le 1er juin 2022, la plateforme va drastiquement réduire le montant du cashback en CRO reçu sur chaque achat afin « d'assurer la durabilité à long terme ».

Les utilisateurs d'une carte Midnight Blue (la seule carte qui ne nécessite pas de déposer des CRO) vont devoir dire adieu à leurs récompenses. Jusqu'à maintenant, les détenteurs percevaient 1% du montant de leurs achats en CRO.

La baisse touche également les cartes plus haut de gamme, comme la Ruby Steel. Si vous n'avez pas déposé de CRO, vous ne recevrez plus aucun cashback. Le montant des récompenses des cartes Royal Indigo / Jade Green, Icy White / Frosted Rose Gold et Obsidian va désormais aller de 0.5% à 5%. Jusqu'ici, le taux de cashback montait à 8% pour la carte la plus haut de gamme.

Dans la même optique, Crypto.com va également limiter la quantité maximale du cashback à percevoir tous les mois pour certaines cartes. Les détenteurs d'une Ruby Steel ne pourront pas recevoir plus de 25 dollars en CRO, contre 50 dollars pour les Royal Indigo / Jade Green. Crypto.com précise qu'il « n'y a pas de plafond mensuel de récompenses en CRO pour les détenteurs de cartes Icy White, Frosted Rose Gold et Obsidian ».

Enfin, la plateforme annonce l'abandon progressif du staking de CRO. Les utilisateurs ne pourront plus recevoir de récompenses sur les CRO déposés dans l'application. Crypto.com souligne que les personnes qui ont déposé des cryptomonnaies avant la date du 1er mai continuent à percevoir les récompenses pendant la période de verrouillage des tokens. L'exchange précise que les autres avantages des cartes restent inchangés :

👉 Sur le même thème : Comment débloquer les 25$ de bonus sur Crypto.com ?

Quelques jours plus tôt, Crypto.com a annoncé une baisse des taux d'intérêt de ses formules d'épargne Earn. La plateforme va désormais décomposer les taux d'intérêt en 3 niveaux. Pour les dépôts de moins de 3000 dollars, vous continuez à percevoir les intérêts complets promis dans l'application.

Si vous déposez davantage d'argent, vous ne percevrez que de la moitié du taux promis sur la tranche allant de 3000 à 30 000 dollars. Enfin, les utilisateurs ayant déposé plus de 30 000 dollars devront se contenter d'un tiers du taux d'intérêt. La baisse concerne les dépôts verrouillés pendant une période d'un ou trois mois. Les détenteurs d'une carte Rose Gold, Icy White et Obsidian « auront toujours droit à 2 % d'allocations supplémentaires par an».

Pour rappel, l'exchange avait déjà revu à la baisse ses taux d'intérêt en avril. Crypto.com justifie ces changements consécutifs en mettant en avant sa « croissance rapide » et « l'environnement de marché actuel ». Contacté par nos soins, le service client précise qu'il s'agit « d'une décision commerciale prise par le service concerné ».

Cette refonte massive de l'offre de Crypto.com risque de profiter aux nombreux concurrents du secteur. Échaudés par les nouveaux taux de l'exchange, de nombreux utilisateurs pourraient bien se tourner vers des services en pleine croissance, comme Nexo, Celsius ou Plutus. Ce dernier s'est d'ailleurs fendu d'un tweet moqueur en référence à Crypto.com :

The Card business got way too CROwded so it’s time for a new King to take over

Instead of spending our money on fancy Hollywood actors, naming rights & F1 drivers who only go in circles we have found a sustainable way to pay YOU MORE!

All Aboard! ⁦@CelsiusNetwork⁩ $CEL pic.twitter.com/vx7NS8xKnq

— Alex Mashinsky (@Mashinsky) May 1, 2022