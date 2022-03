Crypto.com baisse les taux d'intérêt de l'épargne Earn sur plusieurs cryptomonnaies

Crypto.com (CRO) vient d'annoncer une mauvaise nouvelle à ses utilisateurs. Dans un mail, la plateforme d'échange de cryptomonnaies annonce la réduction des taux d'intérêts de la formule d'épargne Earn pour plusieurs cryptomonnaies. Nous avons reçu le courriel ce samedi 26 mars 2022.

Dans un premier temps, Crypto.com baisse le rendement offert sur les dépôts de stablecoins (USDT, USDC, DAI, PAX, TUSD, TAUD, TCAD, et TGBP) et 5 autres cryptomonnaies populaires : le Bitcoin (BTC), l'Ether (ETH), le Terra (LUNA), l'eGold (EGLD) et le Cosmos (ATOM). Cette baisse est entrée en vigueur ce 26 mars.

Désormais, les utilisateurs qui ont déposé entre 0 et 400 dollars de CRO (carte Midnight Blue ou Ruby Steel) sur la plateforme devront se contenter d'un rendement maximal de 6% par an sur leurs stablecoins. Un dépôt flexible, qui peut être réclamé à tout moment, n'offrira que 1,5% de taux d'intérêt. Un dépôt verrouillé d'un mois garantit un taux de 3%, contre 6% pour un dépôt de 3 mois. Auparavant, un dépôt de 3 mois offrait 10% d'intérêt.

Les usagers qui disposent d'une carte Frosted Rose Gold, Icy White, ou Obsidian (grâce au dépôt de 4000 dollars de CRO minimum), obtiendront évidemment des taux d'intérêt plus élevés. Ces taux sont néanmoins également réduits. Crypto.com annonce un taux de 2% sur un dépôt flexible, de 4% sur un dépôt d'un mois et de 8% sur un dépôt de 3 mois.

Un taux d'intérêt plus élevé si vous déposez plus de 30 000 dollars

La baisse est également sévère sur le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH). Les détenteurs d'une carte Midnight Blue ou Ruby Steel auront le choix entre 0,5% d'intérêt (flexible), 1,5% (1 mois) et 3% (3 mois). Les possesseurs d'une carte supérieure obtiendront 1% d'intérêt (flexible), 2% (1 mois) et 4% (3 mois).

Les propriétaires de cryptomonnaies LUNA, EGLD et ATOM devront se contenter de 1,5% d'intérêt (flexible), 2,5% (1 mois) et 4% (3 mois). De meilleurs taux (2%,3,5% et 5%) sont proposés aux détenteurs d'une carte d'un niveau supérieur.

Dans un second temps, Crypto.com va baisser les rendements offerts sur les dépôts de Polkadot (DOT) et de Polygon (MATIC). Les détenteurs d'une carte Midnight Blue ou Ruby Steel auront le choix entre 5,8 et 11% d'intérêt. De leur côté, les utilisateurs d'une carte plus premium bénéficieront de 6,10 ou 12,5% d'intérêt sur leurs dépôts. Le changement entre en vigueur ce 4 avril 2022.

« Les nouveaux tarifs ne s'appliquent qu'aux attributions effectuées à partir des dates d'entrée en vigueur. Les taux de récompenses pour les allocations déjà placées restent inchangés », explique Crypto.com dans le courriel.

Contacté par nos soins, l'exchange explique que la baisse des intérêts résulte d'une « décision commerciale » dont les tenants et aboutissants ne seront pas divulgués aux usagers.

Dans un communiqué publié début mars, Crypto.com précisait que les utilisateurs qui ont déposé plus de 30 000 dollars dans des dépôts fixes vont profiter d'un taux d'intérêt 0,5 fois plus élevé. L'exchange précise que « les actifs alloués avec des conditions flexibles ne seront pas pris en compte ». Ces paliers concernent tous les utilisateurs de la plateforme, sans distinction basée sur la carte bancaire, et entreront en application le 4 avril 2022.

Source : Crypto.com